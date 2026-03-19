Proiectul grandios pe care îl face un campion din România. S-a mutat în Africa special pentru așa ceva

Campionul la motociclism, Cătălin Cazacu, a dezvăluit care este proiectul grandios pe care îl face departe de România. Sportivul în vârstă de 41 de ani s-a mutat în Africa special pentru așa ceva. Despre ce este vorba, de fapt.

Planul unui sportiv român, pe tărâmuri africane

Cătălin Cazacu a plecat din România, după ce în urmă cu ceva vreme s-a vehiculat că . Fostul prezentator TV s-a afișat cu femeia care îi furase inima, însă a decis că este momentul să facă o schimbare radicală în viața sa.

A fost , dar se pare că acum a ales să se stabilească pe tărâmuri africane. A lăsat în urmă frigul, iar acum este pe cai mari. Celebrul campion român are un plan foarte bine pus la punct.

Pregătește un proiect special în Zanzibar, unde este deja cetățean cu acte în regulă. Formalitățile nu au durat foarte mult, sportivul fiind recunoscător pentru această oportunitate unică apărută în calea sa profesională.

„Nu mai sunt simplu turist. Pregătesc să deschidem ceva foarte mare, o chestie la care i-am simțit lipsa mult timp cât eu am stat pe insulă și lucrez de ceva timp la chestia asta. Nu am făcut vizibil lucrul ăsta pentru că mi-am dorit să fie securizată toată povestea.

Iar acum deja suntem în construcție și sper că la sfârșitul anului să și deschidem. Ce pot eu să spun pentru o țară care are probabil 1% din asfaltul pe care îl avem noi? Să-mi înmatriculez mașina și să-mi fac actele pentru mine a durat până într-o oră.

Deși lucrurile acolo par greoaie și nu au tehnologia pe care o avem noi, să știi că în anumite domenii se mișcă foarte bine. Adică, pentru ca să am actele toate gata a durat în jur de o oră.

De la momentul când le-am început, totul a fost digital, mi le-au făcut ei online. Și acum sunt cetățean cu acte în regulă, cum ar fi”, a povestit Cătălin Cazacu, pentru .

De ce a plecat sportivul din România

Cătălin Cazacu a subliniat că a luat decizia de a pleca în Africa din cauza temperaturilor scăzute. S-a îndrăgostit de această țară în urmă cu 7 ani, când a descoperit-o pentru prima oară. Fostul moderator de la Antena Stars e mândru de această alegere.

A simțit imediat o chimie aparte cu Zanzibar, pe care îl descrie drept un loc diamentral opus de ceea ce există la ora actuală în Europa sau în țările civilizate.

„Mi-am mutat o bună parte din viața mea de ceva timp acolo, în sensul că mi-am promis că nu o să mai dau niciodată zăpada jos de pe mașină, că nu o să mai prind niciodată zăpada în România sau niciunde pe glob.

Ești mai aproape de natură, nu am problemele pe care le am când sunt aici, cu ce mă îmbrac, ce fac. Totul e foarte lejer, iar asta mă face să mă simt foarte bine”, a completat Cătălin Cazacu, mai arată sursa citată mai sus.