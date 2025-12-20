Sport

Proiectul major anunțat de FIFA și Netflix. Surpriză uriașă pentru toți abonații, inclusiv pentru români. E gratuit

Abonații Netflix din România și din întreaga lume vor avea parte de o surpriză uriașă. Serviciul de streaming video, în colaborare cu FIFA, pregătește un proiect revoluționar.
Adrian Baciu
20.12.2025 | 09:16
Netflix, în colaborare cu FIFA, anunță o surpriză uriașă pentru toți abonații. Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik
Anul 2026, unul extrem de important pentru fotbalul mondial, dată fiind desfășurarea Campionatului Mondial din SUA, Canada și Mexic, va veni și cu un proiect major pus la cale de serviciul global de streaming Netflix, în colaborare cu FIFA. Sunt vizați toți abonații platformei video din lume, inclusiv cei din România.

Netflix, în colaborare cu FIFA, anunță o surpriză uriașă pentru toți abonații. Proiectul gratuit înainte de Cupa Mondială 2026

Conform datelor oficiale, peste 270 de milioane de oameni sunt implicați activ (jucători, staff, alți angajați din fenomen etc) în ”sportul rege” la nivel mondial. Și mai mare este numărul total al fanilor, fie că vorbim de simpli spectatori sau de fanaticii suporteri. Se stimează că cifra depășește cu mult 3 miliarde. Domină la acest capitol Europa, America de Sud, Africa și Asia.

O mare parte dintre fanii fotbalului, circa 300 de milioane, vor avea parte de o surpriză extrem de plăcută anul viitor. Recent, pe 17 decembrie 2025, Netflix a anunțat un parteneriat major cu FIFA.

Popularul serviciu de streaming video și forul mondial de fotbal au pus umărul la o colaborare revoluționară care vizează lansarea unui nou joc de simulare fotbalistică sub brandul FIFA. Vorbim de un joc dezvoltat cu sprijinul studioului Delphi Interactive. Aplicația va fi disponibilă exclusiv pe Netflix Games (gratuit pentru abonați), începând din vara anului 2026.

Surpriza pentru sutele de milioane de abonați Netflix, inclusiv pentru români, va fi pusă în aplicare chiar înainte de Cupa Mondială FIFA 2026. Fanii fotbalului trebuie să știe că se pot juca pe mobil (folosind telefonul ca controller) sau pe TV-uri selectate, individual sau online cu prietenii. Vorbim de prima ”revenire” a brandului FIFA în gaming după despărțirea de EA Sports.

Cupa Mondială FIFA va fi evenimentul cultural al anului 2026, iar acum fanii vor putea să-și celebreze pasiunea aducând jocul direct în casele lor”, a declarat Alain Tascan, Președintele diviziei Games la Netflix. ”Vrem să readucem fotbalul la rădăcinile sale cu ceva ce oricine poate juca doar cu o atingere de buton.”

Președintele forului mondial de fotbal, Gianni Infantino: ”FIFA este foarte încântată să colaboreze cu Netflix”

Imediat după comunicatul Netflix în legătură cu această colaborare spectaculoasă, de la FIFA a venit o reacție. Președintele forului global, Gianni Infantino, a declarat că FIFA este foarte entuziasmată să colaboreze cu Netflix Games și Delphi Interactive înainte de Cupa Mondială FIFA 2026.

Această colaborare majoră este o etapă importantă în angajamentul FIFA față de inovația în spațiul jocurilor de fotbal, care aspiră să ajungă la miliarde de fani ai fotbalului de toate vârstele din întreaga lume. Proiectul în cauză va redefini noțiunea pură de jocuri de simulare.

Jocul nostru reimaginat marchează cu adevărat începutul unei noi ere a fotbalului digital. Va fi disponibil gratuit pentru membrii Netflix și reprezintă un pas istoric important pentru FIFA”, a notat Infantino.

Ce alte colaborări au mai derulat sau mai au în plan Netflix și FIFA

La rândul său, Casper Daugaard, Fondator și CEO al Delphi Interactive a transmis că ”fotbalul este cel mai măreț lucru din lume. Ca fani pe viață ai FIFA, suntem onorați să ajutăm la inaugurarea următoarei generații îndrăznețe și să reimaginăm viitorul francizei. Misiunea noastră este simplă: să facem jocul FIFA cel mai distractiv, accesibil și global joc de fotbal creat vreodată.”

Apoi, Andy Kleinman, Președintele Delphi Interactive, a întărit ideea și a pus: ”Împreună cu FIFA și Netflix Games, Delphi construiește un joc demn de cel mai îndrăgit sport din lume — un joc pe care oricine, oriunde, îl poate lua în mână și simți instantaneu magia fotbalului”.

Netflix și FIFA au mai avut colaborări în trecut. Platforma de streaming a produs și găzduit deja documentare legate de competițiile FIFA. Apoi, pe viitor, cele două instituții au semnat un acord important pentru ca Netflix să transmită în exclusivitate Campionatele Mondiale feminine: edițiile Campionatelor Mondiale FIFA 2027 și 2031.

