Proiectul pus la punct de Maria Sharapova, după retragerea din tenis. Calcă pe urmele unei campioane mondiale

ADVERTISEMENT

Deținătoare a cinci titluri de mare șlem și medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, Maria Sharapova, nu a ieșit din lumina reflectoarelor după retragerea din tenis. Descoperă care este, de fapt, proiectul pus la punct de sportiva din Rusia care calcă pe urmele unei campioane mondiale.

Ce plan vrea să implementeze Maria Sharapova

E una dintre cele 10 jucătoare de tenis care au reușit să obțină Career Grand Slam, Maria Sharapova (38 ani) având o carieră impresionantă în sport. A decis să renunțe definitiv la marea sa pasiune în februarie 2020, după ce a suferit mai multe accidentări. De asemenea, a trecut printr-o suspendare.

ADVERTISEMENT

A simțit că organismul nu mai dă randamentul de care avea nevoie în teren și a făcut un pas în spate. și acum se pregătește să pună bazele unui plan de succes. a anunțat deja pe o rețea de socializare ce are de gând să facă în următoarea perioadă.

Vedeta a decis că este timpul să pună în aplicare un proiect asemănător cu cel al surorilor Williams, Venus și Serena. Așa se face că începând cu data de 22 aprilie va fi gazda unui podcast inedit. Acesta poartă denumirea Pretty Tough și are în centrul atenției vedetele care nu caută scuze pentru a atinge performanțe înalte.

ADVERTISEMENT

„Am făcut show. Noua mea emisiune despre căutarea excelenței fără scuze. Ea pune sub semnul întrebării modul în care discutăm despre ambiția feminină și explorează multitudinea de fațete care ne definesc. Vă puteți abona oriunde pentru a primi podcast-urile”, a notat sportiva, pe contul personal de Instagram.

ADVERTISEMENT

Primele invitate din podcast

„Pentru cei care urmăresc realizările fără scuze. În noua ei emisiune, Maria Sharapova stă de vorbă cu femei care nu-și permit să pună totul într-o cutie. Premiera pe 22 aprilie”, se mai arată într-o altă postare din social media făcută de cei cu care lucrează multipla campioană de Grand Slam.

ADVERTISEMENT

Primele invitate în podcastul realizat de fosta campioană se numără, potrivit , Zoe Saldana, o actriță cu multiple premii. Pe listă se mai află și Jeanie Buss, coproprietara echipei de baschet Los Angeles Lakers și Chelsea Handler, actriță și comediantă.

Cum a luat naștere ideea tenismenei Maria Sharapova

Într-un teaser în care a prezentat imagini din copilăria sa, Maria Sharapova a venit cu detalii. A explicat cum a luat naștere acest proiect online. Fosta jucătoare de tenis a vorbit despre cariera sa ca sportivă de top, subliniind preconcepțiile pe care le-a întâlnit.

ADVERTISEMENT

„Umile, dar nu tăcute. Hotărâte, dar nu arogante. Deschise la minte, dar nu nesigure. Frumoase, dar nu fragile. Puternice, furioase, complexe, de succes, imperfecte. Ni se spune că aceste trăsături se contrazic, când, de fapt, multitudinea lor e cea care ne definește.

De-a lungul carierei mele, am auzit de multe ori că nu pot întruchipa toate aceste lucruri, că nu pot fi dură pe teren și grațioasă în afara lui, că nu pot exista în toate aceste spații.

Iar femeile aud asta constant, se confruntă cu sceptici care încearcă să le încadreze într-o categorie și cu voci care le întreabă: «Ai permisiunea să faci asta?». Așa a luat naștere acest podcast.

Vreau să vorbesc cu femeile care și-au dat permisiunea să meargă mai departe, să facă și să creadă în mai mult decât ceea ce cred alții despre ele. Și exact despre asta este vorba în «Pretty Tough»: urmărirea realizărilor fără scuze”, a declarat Maria Sharapova.