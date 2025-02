Proiectul riscant pus la cale de Ungaria la nici 10 kilometri de granița cu România. ”Este inacceptabil în 2025”

Este o mișcare care contravine viziunii Uniunii Europene de a combate schimbările climatice și poluarea. Fracturarea hidraulică sau ”fracking” a fost subiect de scandal național și în România, acum mulți ani, când s-a renunțat la idee. Fracturarea hidraulică este un proces extrem de poluant.

Proiectul riscant pus la cale de Ungaria la nici 10 kilometri de granița cu România

Frackingul e deja interzis în Franța, Germania, Bulgaria, Țările de jos sau Danemarca. Cu toate acestea, Ungaria nu e interesată de poluare, după modelul Donald Trump, astfel că vrea să exploateze gazele de șist prin această metodă a fracturării hidraulice în județul Bekes, la 10 kilometri de granița cu România.

Proiectul denumit ”Corvinus”, de fapt un joint venture între grupul de stat MVM și Horizontal General LLC a fost desemnat ca și proiect de interes public în 2022, iar la finalul anului trecut autoritățile au emis o autorizație pentru extinderea acestui proiect controversat.

Ungaria, care tocmai a fost confirmată ca fiind cea mai coruptă țară din avea obligația să facă o evaluare completă o impactului asupra mediului sau o examinare transfrontalieră, lucru care nu s-a întâmplat.

O spun mai multe ONG-uri care se plâng public de această situație. ”Este inacceptabil ca în 2025 să poată fi eliberat un permis de extindere pentru un proiect de combustibili fosili care ignoră emisiile pe care le generează”, a declarat pentru Eszter Galambos, militant pentru energie la Friends of the Earth Ungaria, conform

Ungaria se pregătește de fracturare hidraulică la 10 kilometri de România

Conform reprezentantului ONG-ului, acest proiect nu are nicio evaluare ”completă a emisiilor de gaze cu efect de seră ale proiectului, inclusiv a emisiilor din arderea ulterioară a gazelor naturale extrase și a petrolului”. De asemenea lipsesc analize cheie cum ar fi ”impactul cumulativ al până la câteva zeci de puțuri de gaz, consumul total de apă și emisiile de dioxid de carbon și metan”.

Astfel, ONG-ul Friends of the Earth Hungary a depus un recurs în instanță care a cerut revocarea autorizației de extindere, cu toate că guvernul maghiar a transmis că proiectul are ”toate autorizațiile oficiale necesare, inclusiv licențe de mediu valabile”. Românii vor ține minte scandalul gazelor de șist din țara noastră, de acum 10 ani.

Mai mult, grupul MVM, cel care pune la cale acest proiect este același care vrea să cumpere E.On Energie România. În 2013, gigantul american Chevron se pregătea să exploateze gazele de șist în Vaslui, însă în cele din urmă au plecat din țara noastră considerând că proiectul nu este viabil. Au existat, de asemenea, proteste în societatea românească împotriva acestor proceduri poluante.

foarte mari de apă, amestecată cu alte fluide, pentru a sparge rocile subterane care permit eliberarea gazelor ”prinse” între ele. Apa este recuperată în proporție de 70%, dar e plină de chimicale și poate polua foarte ușor mediul.