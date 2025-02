Proiectul unic din Europa care va pune România pe harta lumii. E implicat unul dintre cei mai cunoscuți miliardari

Unul dintre cei mai faimoși miliardari de pe planetă, cu o avere de peste 400 de mld. de dolari, este implicat în proiectul care ar putea pune România pe harta lumii.

Elon Musk ar fi implicat în proiectul care va pune România pe harta lumii. Dezvăluiri spectaculoase

Pe 20 ianuarie, în ziua învestirii lui Donald Trump pentru al doilea său mandat la Casa Albă, alături i-au fost trei dintre cei mai bogați oameni de pe planetă. E vorba de , Mark Zuckerberg și Jeff Bezos.

Aceștia au împreună o avere de aproape un trilion de dolari, potrivit datelor oficiale ale Forbes SUA, care a realizat un clasament al celor mai bogați zece oameni din lume în 2025.

Chiar cel mai bogat dintre ei, Elon Musk, proprietarul Tesla și X, ar pune la cale un proiect de afaceri în România. Ar fi ceva unic în Europa, fiind vorba despre un proiect pe tehnologie, legat de sateliți.

Victor Ponta, prezent la Washington în zilele învestirii lui Donald Trump, a făcut această dezvăluire. Fostul premier a spus că a discutat direct cu Elon Musk. Miliardarul i-a oferit detalii.

”Elon Musk a ales România din toată Europa. Mie mi-a zis că din toată Europa, doar în România are un proiect. Am avut această discuție când am fost în Washington. Când am venit în România, m-am interesat despre acel proiect.

Da, este singurul proiect din Europa de colaborare cu una dintre firmele sale cele mai importante. Deci avem un potențial. Ideea este să avem și cine să ne reprezinte”, a afirmat Victor Ponta, conform .

Planurile lui Elon Musk în România arată potențialul important al țării noastre în domeniul tehnologic și al inovațiilor

Același Victor Ponta mai spune că, după discuția cu Musk, s-a documentat. Într-adevăr, planurile miliardarului în legătură cu România sunt cât se poate de serioase.

”Elon Musk are un proiect în România. Nu știu dacă am voie să vorbesc, dar am verificat și există. Este un proiect pe tehnologie, legat de sateliți”, a mai zis actualul deputat al PSD.

În opinia politicianului, faptul că pentru un proiect unic în Europa subliniază un potențial important al țării noastre în domeniul tehnologic și al inovațiilor. ”Alegerea României ar putea reflecta atât oportunitățile de pe piața locală, cât și resursele sau expertiza existentă în anumite sectoare, cum ar fi tehnologia satelitară”, crede acesta.