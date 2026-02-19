Proiectul unui stadion spectaculos, de 70 de milioane de euro, cu vedere la lac, întâmpină mari probleme. Ce reclamă localnicii și poliția

ADVERTISEMENT

O echipă dintr-un campionat de top din Europa, cu rezultate de excepție în acest sezon, caută să-și înlocuiască actuala arenă, veche de un secol, cu o alta ultra-modernă și cât se poate de spectaculoasă. Proiectul acestui nou stadion întâmpină însă mari probleme. Care sunt cauzele.

Probleme cu stadionul de 70.000.000 de euro al unei echipe de primă ligă din Italia

Como este, fără îndoială, revelația acestui sezon de Serie A. Echipa antrenată de Cesc Fabregas se află pe locul 6 după 25 de etape, iar de la anul poate juca în cupele europene. Gruparea din Lombardia devansează în clasament nume importante din ”Cizmă”, precum Lazio, Atalanta sau Fiorentina.

sperau ca, în curând, echipa să joace pe un stadion nou, ultra modern, amplasat chiar lângă lacul celebru din oraș. Din păcate, proiectul noii arene întâmpină o serie de dificultăți.

Presa locală scrie că, de ceva vreme, acest proiect grandios pentru un nou stadion de 70 de milioane de euro este blocat. Acesta ar urma să înlocuiască o arenă veche de un secol. E vorba de ”demodatul” Giuseppe Sinigaglia, inaugurat în 1927, care are o capacitate de doar 12.000 de locuri.

De ce se opun unele instituții acestui proiect spectaculos al stadionului din Como: cele trei mari probleme

Deja, unele instituții au aprobat conceptul noului stadion. Pe de altă parte, Poliția, localnicii și politicienii din zonă au ridicat serioase obiecții față de arenă. Disputa se concentrează pe chestiuni care țin de siguranță, locurile de parcare și proceduri administrative. Cazul a ajuns deja în instanță. Poliția, asociațiile de locuitori și unii politicieni locali au criticat proiectul primăriei pentru că nu a luat în calcul detalii esențiale.

Un aspect ține de de capacitatea sectorului destinat oaspeților. Acesta ar urma să aibă doar 980 de locuri. Acest număr este considerat extrem de mic pentru o echipă cu ambiții europene. În acest sens, forțele de ordine au venit cu o propunere importantă. ”Poliția sugerează să se facă modificări în proiect astfel încât oaspeții să beneficieze de o întreagă tribună”, informează .

Apoi sunt problemele cu parcările. Proiectul presupune crearea a 400 de locuri la 1 km distanță de actualul spațiu de parcare. Acest lucru a stârnit controverse: rezidenții sunt nemulțumiți, văzând-o ca pe o pierdere de spațiu public: ar anula posibilitățile de dezvoltare a zonei verzi. În plus, 400 este considerat un număr prea mic.

Sunt apoi clasicele probleme legate de trafic. Autoritățile locale se tem că accesul rutier s-ar putea bloca complet sau la meciurile din cupele europene. ”Este o zonă deja foarte aglomerată, cu trafic, școli, navetiști și chiar mulți turiști, mai ales în weekenduri”, se arată în documentare.

Ce spune primarul din Como despre proiect

Primarul Alessandro Rapinese vine cu vești bune pentru clubul din Serie A. Într-o reacție pentru postul local de televiziune Espansione TV, edilul a spus că administrația orașului intenționează să continue colaborarea cu echipa Como 1907 pentru a construit noul stadion Giuseppe Sinigaglia Sinigaglia, în ciuda opoziției comitetelor de rezidenți.

2019 – anul în care clubul Como a fost cumpărat de grupul Djarum, un mare conglomerat indonezian din industria tutunului, printr-o companie britanică deținută de familia Hartono (frații Robert Budi Hartono și Michael Bambang Hartono)

Încă de anul trecut, clubul Como 1907, deținut de proprietari indonezieni, a propus demolarea stadionului actual și construirea unuia nou, cu capacitate de 15.000 de locuri. Proiectul ar include zone comerciale (magazine, restaurante, săli de fitness), un hotel, dar și spații pentru concerte și evenimente. Construcția ar avea loc în două etape: startul în octombrie 2027 și finalizare în septembrie 2028.