Proiectul uriaș care ar pune România lângă cele mai mari țări din Europa: linia de tren de mare viteză care leagă Bucureștiul de alte capitale importante

România este țara cu cele mai lente trenuri din UE, însă prietenia din ultima vreme dintre Viktor Orban, premier al Ungariei, și Marcel Ciolacu, premierul României, pare să dea roade. Așadar, la Bruxelles s-a dat undă verde acestui proiect ambițios, un tren de mare viteză tip TGV care să lege Bucureștiul de Budapesta și, automat, de alte mari orașe ale Europei.

Proiectul uriaș care ar pune România lângă cele mai mari țări din Europa

Linia de tren de mare viteză va străbate România de la nord-vest până pe litoral. Un proiect vechi de peste 10 ani, însă acum prinde în sfârșit contur. Va lega orașe precum București, Pitești, Cluj-Napoca și Oradea, cu destinația Budapesta. De aici cerul este limita, pentru că Ungaria are oricum o infrastructură feroviară performantă, care leagă restul Europei.

Conform site-ului , deputatul clujean Radu Moisin a solicitat Ministerului Transporturilor mai multe detalii despre acest proiect. Se pare că studiul de fezabilitate nu a fost momentan realizat, însă experții ministerului au identificat două posibile ”scenarii” referitor la traseul acestui mult așteptat tren, conform

– Pitești – Curtea de Argeș – Sibiu – Mediaș – Târgu Mureș – Cluj-Napoca – Zalău – Oradea. Lungimea ar fi de 590 de kilometri, iar costurile ar fi undeva la 17 miliarde de euro, aproximativ 30 de milioane de euro per kilometru. A doua variantă ar fi un aliniament hibrid care ar permite ca trenul să circule pe anumite zone cu 160 km/oră, iar în alte zone cu peste 200 km/oră.

, finanțată de Uniunea Europeană, dar și la Sighișioara – Brașov. Veștile sunt și mai bune pentru că linia ar putea fi prelungită până spre Constanța. Deși nu se știe momentan o dată clară când ar putea fi finalizat acest proiect, Viktor Orban era destul de optimist că în câțiva ani bucureștenii sau clujenii vor putea ajunge la Budapesta în câteva ore.

CFR Călători, oaia neagră a transporturilor din țara noastră

”În acest moment este prematur de estimat o dată concretă la care vor fi finalizate lucrările pentru linia de cale ferată de mare viteză Bucureşti Budapesta, aceasta depinzând de identificarea şi obținerea finanţării, de rezultatul Studiului de Fezabilitate, de termenii de licitaţie şi contractare etc”, au transmis reprezentanții Ministerului Transportului.

Despre această linie ferată se vorbește de mai bine de 20 de ani. De altfel, primul politician care a ridicat această problemă a fost Ludovic Orban, undeva în 2007. De atunci, România a discutat pe această temă cu Ungaria de mai multe ori, de la nivel de miniștrii ai transporturilor la nivel de premieri. Cea mai recentă discuție a avut loc acum o lună, atunci când Viktor Orban s-a întâlnit cu Marcel Ciolacu.

Adina Vălean, fost comisar european al transporturilor, a anunțat că acest proiect va fi susținut puternic de Bruxelles. ”Eu sper să existe un tren de mare viteză București-Cluj. Ia timp. Dar, întotdeauna când plănuim infrastructură, și este un lucru la care eu am insistat atunci când am lucrat împreună cu România pe proiecte de infrastructură mare cu finanțare din fondurile europene de infrastructură – de exemplu e un tunel Predeal-Brașov – am spus nu puneți tunelul acela atât de scurt. Ar rezolva o problemă acum, dar nu va permite în viitor un tren de mare viteză pe acolo”, declara Vălean la Digi 24.

CFR Călători este considerată oaia neagră a transporturilor din România. Oamenii circulă tot mai puțin cu trenurile tocmai pentru că acestea sunt mizerabile, se strică mereu, nu au aer condiționat și toalete decente și, mai mult, fac 10 ore pe un traseu care în orice altă țară civilizată e parcurs în cel mult 2 ore.