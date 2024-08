Promisiune uluitoare a lui Gigi Becali dacă FCSB elimină pe Sparta Praga. „Vreau să le fac contracte de 300-400.000 de euro!”

Gigi Becali a oferit o scurtă declarație în fața „palatului“ lui, care a putut fi văzut la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde a discutat despre parcursul FCSB-ului în Liga Campionilor. Latifundiarul din Pipera a făcut o promisiune uluitoare, dacă echipa lui va elimina cehii, cu care .

Gigi Becali, promisiune uluitoare dacă elimină Sparta Praga

Patronul FCSB-ului își dorește ca jucătorii să aibă contracte mult mai mari dacă se vor califica mai departe. Conform lui Gigi Becali, acesta ar fi dispus ca salariul minim pentru jucătorii de bază să fie de 15.000 de euro.

„Aveam mari așteptări și mai am în continuare. El trebuie să fie fotbalistul care a fost. Probabil are o emoție acum, o reținere. El e fotbalist. Cred că astăzi s-ar putea să îl conving, eu așa cred. Au contracte fotbaliștii noștri.

Voiam, ca după meciul asta, dacă îl câștigăm, să reînnoiesc contractele. Cine are 11-12.000 fac 15.000 euro. Vreau de la 10.000 să mă duc la 15-16.000 euro. Jucătorii trebuie, dacă ei se califică, sunt jucători valoroși, trebuie să aibă salarii de 250-300-400.000 de euro.

Așa vreau să le fac. O teamă nu am de niciun fel. N-au intrat în careu nici ăștia. Nu prea au intrat deloc în careu. Au avut cornerul ăla, Lixandru.. Ce emoții să am, dacă ei nu intră în careu? Nu au intrat în careu, ce să mai..

Nu au un atac care să creeze pericol. Noi nu avem un atacant marcator, dar totuși echipa construiește“, a spus Gigi Becali, după ce FCSB a remizat în Republica Cehă, scor 1-1, cu campioana Sparta Praga.

Câți suporteri vor fi la returul cu Sparta

, la meciul retur cu cehii. Liderul Peluzei Nord spune că două mii de bilete vor fi utilizate ca zonă tampon, astfel va fi sold-out.

„Nu am fost la Praga, au fost băieții. Sunt pe drum spre România, toată lumea e ok. Din ce am înțeles este sold-out în peluză și mai sunt bilete la tribunele 1 și 2. Pot să vă dau informațiile corecte și clare. Acum am vorbit cu oamenii care se ocupă de bilete.

Mi-au spus că în peluză este sold-out, peluza are în jur de 8.500 de locuri. În tribunele 1 și 2 mai sunt foarte puține bilete, în jur de 5.000 de bilete. Este posibil să fie sold-out, important e să vină suporterii și vineri lângă echipă.

Avem nevoie de rezultate bune și în campionat, nu doar în Champions League. Avem nevoie de rezultate bune și în Champions League, dar avem meci și vineri. Trebuie să fim alături de băieți și să îi încurajăm.

Stadionul are 32.000 de locuri, mai lasă și acele zone tampon, deci cred că vor fi aproape 30.000 de suporteri cu Sparta Praga”, a anunțat Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA, despre meciul retur de pe Ghencea.

Gigi Becali, ANUNT despre SALARIILE de la FCSB | Cand VA MARI CONTRACTELE jucatorilor