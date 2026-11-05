Promisiunea conducerii lui Rapid pentru Daniel Pancu în mercato de iarnă: „Sper să-i aducem”

Rapid se luptă în acest sezon pentru podiumul SuperLigii, iar rezultatele de până acum o mențin acolo unde își dorește să fie. Victor Angelescu a declarat că Daniel Pancu va primi încă doi jucători noi în mercato de iarnă.
Daniel Pancu, implicat recent într-o dispută de la distanță cu Diana Șucu, vrea să facă performanță la Rapid în acest sezon. Antrenorul va primi noi întăriri în mercato de iarnă. Anunțul a fost făcut chiar de Victor Angelescu, acționarul minoritar al formației de sub Podul Grant, care a transmis că Marius Bilașco, directorul sportiv al clubului, colaborează deja cu antrenorul principal în acest sens. „Până în Crăciun cred că nu putem. Și Marius (n.r. – Marius Bilașco) și Daniel se uită, sper să îi aducem ce trebuie. Vom aduce unul sau doi jucători, au început deja să se uite”, a spus Victor Angelescu la TV Digi Sport.
Rapid ar putea să îl piardă gratis, liber de contract, pe Alex Dobre, unul dintre cei mai bine cotați jucători din lot. În vârstă de 28 de ani, Dobre s-a opus ultimei propuneri de prelungire a contractului din partea clubului. Fotbalistul este remunerat în prezent 12.000 de euro pe sezon, iar FANATIK a aflat că oficialii din Giulești i-au propus o prelungire cu un salariu mărit la 15.000 de euro. Tot FANATIK a anunțat în exclusivitate că extrema dreaptă este în vizorul scoțienilor de la Rangers, iar o astfel de mutare nu îi sună rău lui Alexandru Dobre.
Refuzul său de a prelungi cu Rapid poate fi pus și pe seama faptului că așteaptă începutul lui 2027 pentru a putea negocia o plecare în străinătate. El a rămas și fără banderola de căpitan, ajunsă în actuala stagiune pe brațul lui Lars Kramer. Alex a venit la Rapid în octombrie 2024, liber, după ce s-a despărțit de portughezii de la Farmalicao. În CV-ul său se mai regăsesc și alte formații din Europa precum Bournemouth, Wigan și Dijon. În cele 90 de apariții pentru echipa bucureșteană, Alexandru Dobre a reușit să marcheze 31 de goluri.
Dan Șucu, patronul Rapidului, a convocat zilele trecute o ședință de urgență la clubul său, în urma ultimelor scandaluri și declarații apărute în spațiul public. În urma acestei întâlniri, decizia în privința antrenorului Daniel Pancu a fost luată: tehnicianul continuă la Rapid. Victor Angelescu a transmis ulterior în exclusivitate pentru FANATIK că postul lui Pancu nu a fost pus în discuție la ședința avută de oficialii din Giulești: „Nu s-a discutat nimic despre antrenorul Rapidului!”.