Promisiunea conducerii lui Rapid pentru Daniel Pancu în mercato de iarnă: „Sper să-i aducem”

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Rapid se luptă în acest sezon pentru podiumul SuperLigii, iar rezultatele de până acum o mențin acolo unde își dorește să fie. Victor Angelescu a declarat că Daniel Pancu va primi încă doi jucători noi în mercato de iarnă.

Rapid aduce doi jucători în iarnă

Daniel Pancu, implicat recent într-o , vrea să facă performanță la Rapid în acest sezon. Antrenorul va primi noi întăriri în mercato de iarnă. Anunțul a fost făcut chiar de Victor Angelescu, acționarul minoritar al formației de sub Podul Grant, care a transmis că Marius Bilașco, directorul sportiv al clubului, colaborează deja cu antrenorul principal în acest sens. „Până în Crăciun cred că nu putem. Și Marius (n.r. – Marius Bilașco) și Daniel se uită, sper să îi aducem ce trebuie. Vom aduce unul sau doi jucători, au început deja să se uite”, a spus Victor Angelescu la

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Rapid își poate pierde starul

, liber de contract, pe Alex Dobre, unul dintre cei mai bine cotați jucători din lot. În vârstă de 28 de ani, Dobre s-a opus ultimei propuneri de prelungire a contractului din partea clubului. Fotbalistul este remunerat în prezent 12.000 de euro pe sezon, iar FANATIK a aflat că oficialii din Giulești i-au propus o prelungire cu un salariu mărit la 15.000 de euro. Tot FANATIK a anunțat în exclusivitate că extrema dreaptă , iar o astfel de mutare nu îi sună rău lui Alexandru Dobre.

Refuzul său de a prelungi cu Rapid poate fi pus și pe seama faptului că așteaptă începutul lui 2027 pentru a putea negocia o plecare în străinătate. El a rămas și fără banderola de căpitan, ajunsă în actuala stagiune pe brațul lui Lars Kramer. Alex a venit la Rapid în octombrie 2024, liber, după ce s-a despărțit de portughezii de la Farmalicao. În CV-ul său se mai regăsesc și alte formații din Europa precum Bournemouth, Wigan și Dijon. În cele 90 de apariții pentru echipa bucureșteană, Alexandru Dobre a reușit să marcheze 31 de goluri.

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Daniel Pancu continuă la Rapid

Dan Șucu, patronul Rapidului, a convocat zilele trecute o ședință de urgență la clubul său, în urma ultimelor scandaluri și declarații apărute în spațiul public. În urma acestei întâlniri, decizia în privința antrenorului Daniel Pancu a fost luată: . Victor Angelescu a transmis ulterior în exclusivitate pentru FANATIK că postul lui Pancu nu a fost pus în discuție la ședința avută de oficialii din Giulești: „Nu s-a discutat nimic despre antrenorul Rapidului!”.