Promisiunea făcută de soția lui Dawa fanilor FCSB. A citat din Mbappe: „Nu sunteți mulțumiți?”

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FCSB a învins cu 4-1 pe Rapid, iar în tribune Sofya și-a încurajat soțul, pe Joyskim Dawa. Cu toate că cei doi locuiesc de 4 ani în București, atenția le este îndreptată în aceste zile spre Franța, unde au loc proteste masive. Cât despre fotbal. Sofya le transmite fanilor FCSB să nu-și facă griji, pentru că echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf va câștiga titlul.

Sofya Dawa e convinsă că FCSB va câștiga titlul și e mulțumită de viața la București

„Mă simt bucuroasă, foarte bucuroasă, pentru că șeful a câștigat din nou. Dar suntem obișnuiți să câștigăm împotriva Rapidului. De mult nu am mai văzut atât de multă lume la meciuri. Sunt fericită că suporterii s-au întors alături de echipă, iar lucrurile merg din ce în ce mai bine.

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Mă simt parte din acest oraș, deși încă nu vorbesc limba română. Știu câteva cuvinte, dar nu sunt tocmai cuvinte bune. E în regulă, pentru că româna seamănă uneori cu franceza. Toată lumea vorbește engleză, iar cei care nu vorbesc încearcă oricum să mă înțeleagă. Iubim Bucureștiul, suntem deja de patru ani aici.

Îmi susțin mereu soțul, dar nu mă implic decât atunci când mă roagă sau îmi dă permisiunea. Ne amintim de cazul de rasism de acum câțiva ani. Din fericire, astfel de incidente nu s-au mai repetat. Sunt bucuroasă pentru că observ o schimbare de mentalitate în privința rasismului. Dacă are nevoie de mine în cariera lui, sunt alături de el, dar nu intervin dacă nu îmi cere părerea. De obicei, mă întreabă ce cred despre anumite lucruri”, a povestit Sofya, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Sofya Dawa e cu gândul la protestele din Franța, dar se gândește și la viitorul soțului Joyskim

Sofya Dawa a făcut referire la un citat al lui Kylian Mbappe și i-a asigurat pe fani că FCSB va fi din nou campioană. Când avea 17 ani, actualul atacant al lui Real Madrid nu era băgat în seamă de conducerea celor de la Monaco. A înscris trei goluri într-un meci cu Rennes, după care a devenit celebru spunând: „Vous êtes pas contents ? Triplé (n.r. Nu sunteți mulțumiți? Triplă)”. Sofya crede că astfel va proceda și FCSB, care va deveni din nou campioană pentru a închide gura tuturor.

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„ În Franța îl avem pe Kylian Mbappe, care are o vorbă celebră: Nu sunteți mulțumiți? Hat-trick!” Cred că Dawa își va încheia perioada la FCSB cu un titlu, pentru că este ultimul lui an aici. Nu avem nimic împotriva niciunei țări.

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Vom merge acolo unde este dorit și unde valoarea și talentul lui sunt apreciate”, a completat soția lui Dawa. În încheiere, Sofya a anunțat că ea și soțul său sunt îngrijorați pentru protestele din aceste zile din Franța și sunt alături de protestatari.