Promisiunea făcută public de Mircea Lucescu la construirea noului stadion Dinamo: “Să îi dea Dumnezeu sănătate şi după Mondial să îşi poată onora cuvântul!”

Mircea Lucescu a făcut o promisiune de suflet dinamoviștilor la construirea noului stadion al echipei. Vezi pe Fanatik.ro ce a spus public actualul selecționer al naționalei României, de fapt.

Promisiunea publică a lui Mircea Lucescu la construirea noului stadion Dinamo

Dinamo va avea în sfârșit un nou stadion, Planul concret i-a fost înaintat lui Cseke Attila, ministrul Dezvoltării în România, în mai 2022.

Atunci, în cadrul acelui eveniment, Mircea Lucescu avea să fie decorat de ministerul de Interne cu o emblemă de onoare. „Il Luce”, promitea public că, deși nu credea la acel moment că noul stadion al lui Dinamo se va mai realiza, se va retrage ca antrenor al bucureștenilor.

„Domnului Mircea Lucescu îi transmit multă sănătate, să-i dea Dumnezeu sănătate și sunt convins că va reveni. În martie avem nevoie de el funcțional ca să ducă echipa la Campionatul Mondial.

Cu Mircea Lucescu am avut un episod în 2022, a fost publică întâlnirea. Atunci noi am decis la nivelul ministerului să-i acordăm o distincție, cea mai importantă distincție a Ministerului, emblema de onoare, și atunci, voluntar, când noi am predat documentația către ministrul Cseke Attila, domnul Mircea Lucescu a spus public: ‘Domnule ministru, nu sunt sigur că acest stadion se va realiza vreodată, dar dacă se va realiza, vă promit aici, că îmi voi încheia cariera ca antrenor la Dinamo!’

Să-i dea Dumnezeu multă sănătate, să califice echipa națională la campionatul mondial și peste un an și jumătate să se pregătească, pentru că stadionul va fi finalizat și să se țină de cuvânt de ceea ce a spus public să revină, cel puțin în staff-ul clubului Dinamo”, a spus inițial Lucian Bode.

Cum i-a caracterizat Lucian Bode pe Cornel Dinu și Mircea Lucescu

Lucian Bode a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Cornel Dinu și Mircea Lucescu, două dintre marile simboluri ale lui Dinamo. Acesta consideră că va fi extrem de greu ca cineva din România să le mai repete performanțele.

„Cornel Dinu și Mircea Lucescu sunt două legende ale clubului Dinamo, sunt două legende ale sportului din România, sunt oameni care au intrat în istoria noastră și va fi greu de egalat performanța celor doi.

Am avut ocazia la un moment dat să mă întâlnesc la un eveniment oficial cu cu domnul Cornel Dinu, dar foarte, foarte puțin”, a mai spus Lucian Bode la emisiunea „FANATIK Dinamo”.

1985 – 1990 este perioada primului și singurului mandat de antrenor al lui Mircea Lucescu pe banca lui Dinamo

2 este numărul trofeelor câștigate de „Il Luce” ca antrenor al lui Dinamo (titlul și Cupa României în sezonul 1989/1990)