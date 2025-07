Promisiunea fermă a lui Cătălin Cîrjan, noul căpitan de la Dinamo: ”Eu nu voi merge niciodată la FCSB!”

Desemnat căpitan la Dinamo după ce , Cătălin Cîrjan a promis că va rămâne fidel clubului ”alb-roșu” și nu va îmbrăca niciodată tricoul marii rivale.

Cătălin Cîrjan, promisiune pentru suporterii lui Dinamo

Într-o conferință de presă susținută înaintea meciului cu formația Csikszereda, din prima etapă a noului sezon din SuperLiga, mijlocașul în vârstă de 22 de ani a fost extrem de ferm când a venit vorba despre un posibil transfer la FCSB.

”(n.r. – Fanii sunt îngrijorați că poți să iei drumul lui Dennis Politic la FCSB) Nu există așa ceva. Pot să spun asta acum, nu voi merge niciodată la FCSB. (n.r. – I-ai liniștit acum pe fani) Sper că da”, a declarat Cîrjan, conform .

Dinamo va debuta în stagiunea 2025-2026 pe terenul nou promovatei Csikszerda. Partida este programată să se desfășoare luni, 14 iulie, de la ora 21:30, și va închide prima rundă a SuperLigii.

Kopic s-a opus plecării lui Cîrjan

Cătălin Cîrjan a avut oferte de a pleca în străinătate în această vară, dar antrenorul croat Zeljko Kopic a fost primul care a spus răspicat că cel mai bine ar fi ca la Dinamo.

”Am avut discuții și în privința lui Cîrjan. Am vorbit cu el, cu clubul, și am transmis că nu este momentul potrivit pentru un transfer. Îl văd zilnic la antrenamente, iar evoluția sa din ultimul an este extraordinară, de la nivelul tehnic, la cel fizic și mental.

Dă totul pentru succesul său și al clubului. Va fi căpitanul nostru în acest sezon, iar eu și clubul suntem 1000% în spatele lui. Este un proiect în care credem și sunt convins că, în următorul an, evoluția lui va atinge alt nivel, iar ofertele pentru el vor fi și mai bune”, a afirmat Kopic.