Sport

Promisiunea inedită făcută de Florentino Perez dacă va câștiga alegerile pentru președinția lui Real Madrid: ”Nimeni altcineva, nicăieri în lume, nu-l va putea purta”

Florentino Perez (79 de ani) se află în plină campanie înaintea alegerilor pentru președinția lui Real Madrid. Ce promisiune le-a făcut membrilor dacă va fi reales.
Traian Terzian
03.06.2026 | 10:15
Promisiunea inedita facuta de Florentino Perez daca va castiga alegerile pentru presedintia lui Real Madrid Nimeni altcineva nicaieri in lume nul va putea purta
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Florentino Perez (79 de ani), promisiune incredibilă făcută înainte de alegerile pentru președinția lui Real Madrid. Sursă foto: Hepta
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Deranjat de discuțiile create în jurul clubului Real Madrid în ultima perioadă, Florentino Perez a hotărât să stabilească alegeri pentru președinție. Ce a promis șeful ”galacticilor” că va face dacă va obține un nou mandat la conducerea ”galacticilor”

Florentino Perez, propunere surprinzătoare înaintea alegerilor de la Real Madrid

Alegerile pentru președinția clubului Real Madrid vor avea loc duminică, 7 iunie, iar Florentino Perez se luptă pentru funcția supremă cu Enrique Riquelme (37 de ani). În încercarea de a-i convinge pe membri să-i dea votul, actualul șef le-a promis câte un tricou special, care nu va fi de vânzare și pe care doar aceștia îl vor putea avea.

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”Niciun alt suporter, nicăieri în lume, nu va putea purta acea emblemă: va fi semnul vizibil al cuiva care aparține cu adevărat echipei Real Madrid. Tricoul va avea o insignă exclusivă și o emblemă distinctivă rezervată membrilor Real Madrid.

Fiecare membru va primi anual câte un tricou special, astfel încât să își poată aduna, sezon după sezon, propria colecție de tricouri exclusive, deoarece fiecare model va fi unic și irepetabil”, se arată într-un comunicat al biroului de presă al candidaturii lui Perez, conform 20minutos.es.

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Care este planul lui Florentino Perez

Susținătorii actualului conducător al grupării ”blanco” au menționat faptul că această idee are la bază dorința de a arăta că membrii clubului sunt o parte importantă a acestui grandios proiect numit Real Madrid.

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”Această inițiativă face parte dintr-o idee mai amplă care stă la baza întregului proiect al lui Florentino Perez: de a plasa membrul în inima clubului Real Madrid și de a recunoaște că cel mai mare atu al clubului nu este doar puterea sa sportivă sau financiară, ci și cei 100.000 de membri ai săi.

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Spre deosebire de cei care ar prefera un Real Madrid mai slab, această candidatură susține mândria de apartenență ca fiind cea mai mare forță a instituției”, se mai arată în comunicat.

Jose Mourinho se pregătește să revină la Real Madrid

Rămasă fără antrenor la finalul sezonului după despărțirea de interimarul Jose Mourinho, Real Madrid este pregătită să-l reprimească pe Jose Mourinho. Portughezul are deja un acord cu Florentino Perez, dar totul se va oficializa după ce acesta va obține un nou mandat de președinte.

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Iar ”The Special One” este pus pe fapte mari. Presa a dezvăluit numele a cinci fotbaliști care vor pleca de pe Santiago Bernabeu odată cu întoarcerea lui Mourinho. Aceștia sunt Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Fran Garcia, Alvaro Garcia și Franco Mastantuono.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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