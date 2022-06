Promisiunea lui Andrei Cordea pentru fanii FCSB: „Suntem focusați să câștigăm campionatul!”. Ce spune despre transferul la Legia

Fotbalistul „roș-albaștrilor” a vorbit și despre posibilul său transfer la Legia Varșovia, însă nu a vrut să se pronunțe până când nu va fi o ofertă concretă, recunoscând că își dorește să continue la FCSB tocmai pentru a-și îndeplini obiectivul, acela de a câștiga campionatul.

Promisiunea lui Andrei Cordea pentru fanii FCSB

Andrei Cordea le-a făcut o promisiune fanilor al verii pentru vicecampioana României, câștigat categorig în fața lui FC Sfântu Gheorghe, scor 6-0, meci în care a reușit să înscrie:

„Nu ne luăm după un amical, au fost două săptămâni în care ne-a fost greu, e perioada de pregătire și e greu. Ce a fost mai greu, am făcut. Este normal, e perioada de pregătire, de acumulare, acum trebuie să încărcăm cât mai bine, ca să ne fie mai ușor în campionat.

A fost bine primită vacanța, dar acum trebuie să ne pregătim bine. Sunt adversari destul de buni, adversari calificați în turul unu preliminar Conference League, trebuie să începem bine campionatul”.

„Am primit mingea abia după o săptămână. Am avut colegi la Clinceni, care mi-au povestit cât de grea e pregătirea cu Thomas.

Îmi doresc mult să încep sezonul cum am început sezonul trecut și să marchez goluri. Nu e nimic oficial pentru club, când va fi oficial, veți știi 100% și voi. Dacă își dorește domnul Gigi Becali o sumă pe mine, înseamnă că atât valorez.

Mi-a fost greu sezonul trecut să mă acomodez la o echipă ca Steaua, dar sunt aici. Mi-am dorit să joc la echipe de top, am reușit să ajung la Steaua, pentru România sunt la cel mai înalt nivel. Îmi place mult Italia, dar niciodată nu se știe”, a mai spus Andrei Cordea la finalul meciului amical.

„Suntem focusați să câștigăm campionatul!”

și a spus că își dorește nespus de mult să câștige campionatul, fiind convins că va avea un sezon mult mai bun decât cel trecut:

„Mereu am știut că valoarea mea e de top în campionat și mereu am tras tare ca să ajung la un asemenea nivel.

Au fost făcute transferuri de perspectivă, jucătorii veniți sunt foarte buni, avem încredere. Eu am fost mereu serios, când am ajuns aici și am fost băgat fundaș stânga, am tăcut și mi-am văzut de treabă”.

„Noi suntem focusați să câștigăm campionatul, nimănui nu-i stă gândul să plece. Îmi doresc mult să câștig titlul, sezonul ăsta voi face mult mai mult decât sezonul trecut, pentru că sezonul trecut a fost ca o acomodare pentru mine”, a mai spus Andrei Cordea.