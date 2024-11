Promisiunea lui Costel Gâlcă înaintea derby-ului Universitatea Craiova – FCSB: „Jucătorii o să fie la alt nivel”. Ce se întâmplă cu Mitriță

Derby-ul Universitatea Craiova – FCSB se joacă duminică, de la ora 21:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Costel Gâlcă speră într-un restart al oltenilor împotriva rivalilor din Capitală, care vin cu moralul încărcat la maxim în Cetatea Băniei

Costel Gâlcă, încrezător înaintea derby-ului Universitatea Craiova – FCSB: „Jucătorii o să fie la alt nivel”. Ce se întâmplă cu Mitriță

Costel Gâlcă a prefețat derby-ul – FCSB într-un interviu pentru site-ul clubului. Tehnicianul „juveților” anunță o schimbare de atitudine a elevilor săi înaintea meciului de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Tehnicianul Universității Craiova a dat . Starul oltenilor s-a antrenat cot la cot cu lotul „alb-albaștrilor” înaintea derby-ului cu FCSB, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

„Întâlnim FCSB într-un moment mai puțin bun pentru noi, dar putem să profităm de acest fapt și să arătăm altă față. Putem să transmitem suporterilor noștri că echipa poate face mai mult și putem să avem rezultate pozitive pe viitor.

Cu siguranță că mulți jucători o să fie la alt nivel pentru că au venit după accidentări și fluctuații mai slabe în joc. Avem toți jucătorii la dispoziție și o să fim din ce în ce mai buni. Mitriță a avut probleme, a avut enterocolită, dar sper să îl avem cât mai curând.

Va putea să fie în lot, dar depinde cum se simte în antrenamentul de astăzi. Olaru e un jucător important pentru FCSB, dar au un lot valoros sunt într-un moment bun. Pentru noi este un prilej să demonstrăm că putem să dăm mult mai mult”, a spus Costel Gâlcă.

Anzor Mekvabishvili: „FCSB este o echipă bună, au arătat că pot învinge echipe bune”

Anzor Mekvabishvili se gândește la victorie înaintea derby-ului Universitatea Craiova – FCSB. Mijlocașul oltenilor le-a transmis și un mesaj fanilor, pe care îi așteaptă într-un număr cât mai mare pe stadionul „Ion Oblemenco”.

„Vreau să spun că va fi un meci greu, FCSB este o echipă bună care joacă în Europa League. Au arătat oamenilor din România ca pot învinge echipe bune și că pot fi printre cei mai buni, dar jucăm acasă, cu suporterii și sper să fie alături de noi.

Știu că e un moment greu, dar avem nevoie de ei pentru a construi noi momente în club. Va fi un meci greu, dar am avut jocuri bune împotriva lor în sezonul trecut, așa că vom vedea mâine.

A fost o perioadă grea pentru mine, credeam că va fi nevoie de mai mult timp de recuperare, dar în ultimele săptămâni am început să mă pregătesc alături de echipă și când am avut meciurile în deplasare am avut antrenamente când am dat 100%.

Sunt foarte bine acum și pregătit 100% pentru meci. Cheia este să fim împreună, să jucăm un meci bun, să obținem un rezultat bun și totul se va schimba repede. Dacă vrem această victorie, acest succes, este foarte important să fim împreună.

Toată lumea vrea să câștigăm mâine și noi ne dorim la fel, vom da totul pentru echipă și sper ca împreună să reușim”, a declarat fotbalistul.