Se pune la cale un plan incredibil pentru renașterea lui Dinamo București, iar Cristi Borcea anunță revenirea „câinilor roșii” în lupta cu Gigi Becali. Fostul acționar din Ștefan cel Mare spune că formația de legendă din România ar urma să fie o forță în fotbal, dacă totul se finalizează cu succes.

Promisiunea lui Cristi Borcea dacă noul plan de la Dinamo se finalizează: „Cât am fost noi acolo, Gigi Becali nu a luat nimic șapte ani!”

Cristi Borcea a făcut o promisiune pentru suporterii „câinilor roșii" în direct la FANATIK SUPERLIGA.

, iar echipa ar putea să ajungă în Liga 2 pentru sezonul următor. Invitatul lui Horia Ivanovici la ediția specială a FANATIK SUPERLIGA se arată optimist cu privire la planul pentru renașterea clubului.

Cristi Borcea susține că Dinamo București s-ar putea lupta la titlul din SuperLiga încă din primul sezon. Fostul acționar i-a reamintit lui Gigi Becali și de performanțele interne din perioada în care se afla la clubul din Ștefan cel Mare.

„(n.r. – dacă planul prinde contur vă bateți în primul an la titlu) Da! Nașul a fost mai puternic decât noi toți tot timpul, dar cât am fost acolo nu a luat nimic șapte ani. Am luat ce jucători am vrut, de două ori am luat Craiova, i-am luat pe Bratu și pe Lobonț de la Rapid.

Am luat de unde am vrut, am plătit mult mai bine. Nu este un punct de reper dacă are bani mai mulți. Poate avem bani mai mulți, dar contează cât ești dispus să bagi. Am putea să ne bătem cu Șucu și Gigi Becali”, a spus Borcea.

Cristi Borcea pune lupa pe decizia lui Nicușor Dan în privința stadionului Dinamo: „Nici neamurile nu-l mai votează”

Nicușor Dan a contestat PUZ-ul Sectorului 2 și pune . Cristi Borcea este convins că decizia lui va conta foarte mult în alegerile locale din luna viitoare.

„Cu chestia asta, sunt sute de mii de dinamoviști. Cu chestia asta, eu zic că pierde primăria. Cu declarația asta, dacă este oficial. Păi, nici neamurile lui care țin cu Dinamo nu-l mai votează. La mine, dacă candida Patrick sau tata și-mi spunea că se oprește stadionul Dinamo..

Adică, îl aprobă Guvernul și nici acum n-o să avem stadion? Eu zic că va pierde sute de mii. Cred că e o declarație pe bune, asumată. Eu zic că sute de mii. Toți dinamoviștii, așteptăm stadionul asta de 20 de ani, de 30 de ani, de pe vremea lui nea Vasile Ianul“, a spus Borcea.