Promisiunea lui Nicușor Bancu înaintea derby-ului Rapid – Universitatea Craiova: „Dacă facem asta, cu siguranță vom lua cele 3 puncte”

Căpitanul obișnuit al Universității Craiova revine în derby-ul cu . Nicușor Bancu a vorbit la conferința de presă organizată de olteni despre obiectivul „juveților” din Capitală, dar și despre lupta pentru calificarea în play-off.

Nicușor Bancu, promisiune pentru fani înaintea derby-ului Rapid – Craiova! Căpitanul oltenilor știe ce-l așteaptă în Giulești

Universitatea Craiova va pleca spre București cu gândul la cele trei puncte din derby-ul cu Rapid, care se va juca sâmbătă, de la ora 20:00. Nicușor Bancu și Costel Gâlcă au prefațat întâlnirea cu gruparea de sub Podul Grant.

Căpitanul Universității Craiova a văzut , fiind suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Jocul „juveților” de pe stadionul „Ion Oblemenco” îi dă speranțe lui Nicușor Bancu.

„Cu siguranță ne va aștepta o partidă foarte dificilă. Suporterii îi susțin pe tot parcursul meciului, dar am mai jucat în Giulești și am făcut meciuri destul de bune. Suntem încrezători, în ultima partidă am avut un joc foarte bun, însă ne-a lipsit finalizarea.

Dacă vom fi mai concentrați în fața porții cu siguranță vom reveni în Craiova cu cele trei puncte. Pentru mine a fost foarte greu să stau în tribune cu Dinamo, dar m-am bucurat pentru colegii mei. La final am fost supărați pentru că nu am înscris mai mult.

Nu cred că am mai avut atâtea ocazii într-un meci jucat pe teren propriu. Ne propunem să înscriem cât mai multe goluri, însă trebuie să fim bine și în apărare. Degeaba avem ocazii și primim multe goluri, trebuie să fim o echipă”, a spus Nicușor Bancu.

Nicușor Bancu, despre lupta la play-off: „Poți să urci în clasament sau cobori după două meciuri”

„Cu Dinamo am primit un gol din fază fixă, am stat foarte bine în teren și trebuie să continuăm pe acest drum. Ultimele meciuri au fost foarte bune, am fost o echipă bună în ultimele meciuri, nu doar în 2025. Cu siguranță va fi un an bun pentru noi dacă vom fi o familie.

O să facem totul pentru că nu vrem să dezamăgim suporterii. Sper să ne bucurăm pe teren cu toții la final. Lupta pentru play-off este strânsă, este dificil să spui că ești sigur în play-off. Poți să urci în clasament sau să ieși din play-off după două meciuri.

Trebuie să ne concentrăm la fiecare meci, să acumulăm puncte. Sper ca la final să fim în play-off și să ne luptăm la titlu. Până nu ești calificat matematic în play-off trebuie să fii concentrat la fiecare meci ca să poți să zici că ai ajuns în play-off.

Orice echipă e de bătut, vrem să câștigăm oriunde mergem. Ne propunem la fiecare meci să câștigăm cele trei puncte. Nu am auzit de problemele de la Rapid, nu mă interesează ce se întâmplă acolo”, a mai spus căpitanul oltenilor.