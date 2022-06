Promisiunea lui Ștefan Târnovanu după prima convocare la echipa națională: ”Voi fi urmașul lui Niță!”

A câștigat lupta pentru titularizare cu Andrei Vlad la FCSB și după mai puțin de trei luni de la acel moment , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Portarul de 22 de ani le-a făcut fanilor promisiune.

Ștefan Târnovanu: ”Pentru asta sunt aici!”

Noul număr 1 dintre buturile vicecampioanei FCSB, Ștefan Târnovanu, este unul dintre tinerii fotbaliști care s-au remarcat prin prestațiile lor în Liga 1, în sezonul precedent.

încă din toamna anului 2019, dar nu s-a impus cu una cu două. În acel moment titular de drept era Andrei Vlad, căzut între timp în dizgrația finanțatorului roș-albaștrilor.

Târnovanu și-a așteptat rândul, iar atunci când i s-a dat șansa a profitat din plin de ea. Nu a mai fost scos din poartă, iar paradele lui au însemnat puncte multe în zestrea celor de la FCSB.

A ratat titlul de campion al țării, dar a atras privirile noului selecționer Edi Iordănescu. A fost convocat în premieră la echipa națională și a făcut parte din lotul ”tricolor” pentru campania din Liga Națiunilor, recent încheiată. Nu a apărat nici un minut, dar le-a făcut fanilor o promisiune.

”Nu ştiu dacă se apropie momentul să fiu titular la echipa naţională, dar pentru asta sunt aici, să fiu urmaşul lui Niţă”, a spus Târnovanu pentru

Ce i-a spus selecționerul Edi Iordănescu lui Ștefan Târnovanu

Portarul de 22 de ani al vicecampioanei FCSB a mărturisit că aștepta un semn din partea staff-ului echipei naționale, deși nu era convins că a sosit momentul lui.

După meciul cu FC Voluntari, când roș-albaștrii au fost egalați pe final și au pierdut titlul de campioană, Târnovanu credea că nu va mai intra în vederile selecționerului. S-a înșelat.

”Nu pot spune că mă aşteptam, dar speram să fiu convocat, după ce am început să joc. Chiar am jucat bine şi mă gândeam că poate veni convocarea. Doar după meciul cu FC Voluntari nu mai aveam nicio aşteptare, am fost foarte dezamăgit.

Însă, când m-a sunat domnul Edward Iordănescu, a fost un alt vis devenit realitate. Nu ştiam numărul dânsului, m-a sunat team managerul echipei naţionale şi mi-a zis că mi-l dă la telefon pe Edi Iordănescu, care mi-a transmis că mă aşteaptă.

La început a glumit şi m-a întrebat dacă vreau să vin la echipa naţională, apoi mi-a spus că am făcut un final de sezon foarte bun”, a rememorat Ștefan Târnovanu.

Cum răspunde criticilor fanilor echipei naționale

Ștefan Târnovanu așteaptă încă primele minute pe care le va juca în tricoul echipei naționale, dar tracul primei convocări a trecut.

Portarul roș-albaștrilor a vorbit și presiunea pe care a simțit-o în stagiul de pregătire alături de ”tricolori” și este convins că în partea a doua a campaniei din Liga Națiunilor, România poate obține rezultate mult mai bune.

”Fiind la prima acţiune a naţionalei, am simţit puţină tensiune, mai ales că toată presa ne ataca. La prima înfrângere suntem cei mai slabi, la prima victorie suntem cei mai buni.

Eu am încredere că putem renaşte, pentru că am văzut colectivul şi cred că putem câştiga din nou meciuri multe. Suntem uniţi, băieţii sunt ca o familie şi cred că putem câştiga meciurile din toamnă”, a mai spus Târnovanu.

Cum a trăit Ștefan Târnovanu transferul la FCSB

Portarul roș-albaștrilor a povestit momentul în care a aflat că este dorit de FCSB. Era jucătorul Politehnicii Iași, iar oferta venită parcă de nicăieri l-a lăsat fără cuvinte.

”Eram la Iaşi, aveam un antrenament normal de pregătire şi primesc un mesaj de la cineva din conducere să vin la birou. Nu ştiam despre ce era vorba.

Când am ajuns, era domnul preşedinte acolo, mi-a arătat contractul oferit de FCSB, am citit şi am fost surprins, nu mă aşteptam atât de repede să se întâmple asta.

Am sunat-o pe mama, pe tata, mi-am sunat prietena. M-au felicitat, m-am simţit foarte foarte bine. Au rămas fără cuvinte pentru că şi eu am rămas fără cuvinte.

Eu ţineam cu Steaua de mic. Şi când am auzit că Steaua (FCSB – n.r.) e interesată de mine şi chiar trebuie să semnez, m-am bucurat foarte mult.

A fost ceva din senin, m-am trezit, m-am dus la antrenament şi la prânz deja semnasem. Mi s-a îndeplinit o parte din visul pe care îl am de mic”, a povestit Ștefan Târnovanu, pentru orangesport.ro.