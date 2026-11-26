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Petru Popescu este noul pariu al lui Gigi Becali la FCSB. Atacantul moldovean a fost ales personal de patronul roș-albaștrilor. Alexandru Fosa, impresarul fotbalistului, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA cum va gestiona tânărul atacant presiunea pusă de omul de afaceri.

Cum va reacționa Petru Popescu atunci când va fi criticat de Gigi Becali. „Nu are frică de nimeni, are tupeu!”

Petru Popescu a fost alegerea patronului de la FCSB și va avea un contract pe doi ani, cu opțiune de prelungire pentru alte trei sezoane. Omul de afaceri este convins că îl poate transforma pe moldovean într-un atacant de top.

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Rămâne de văzut cum va reacționa Petru Popescu în momentul în care va intra pentru prima dată în gura lui Gigi Becali. Alexandru Fosa speră ca patronul roș-albaștrilor să aibă răbdare cu noua achiziție. Impresarul susține însă că atacantul are personalitatea necesară pentru a face față criticilor și că nu va fi intimidat de discursul finanțatorului.

„Petru nu vine din cer. El vine cu niște performanțe pe care le-a reușit. A fost primul mereu. Numărul unu a fost mereu în orice a făcut. A fost cel mai bun. (n.r. – El știe că, dacă nu joacă bine în primul meci la FCSB, nu mai prinde echipa?) Eu nu cred. Eu sper că nu va fi evaluat după un prim meci. Are nevoie de acomodare. Eu sunt sigur și mă rog la bunul Dumnezeu să se integreze ușor la FCSB. El nu are frică de nimeni. Are tupeu! El a marcat la Petrocub în primul meci. Le-a luat fața tuturor jucătorilor. Are 10 goluri marcate și la națională”, a declarat Alexandru Fosa, la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce i-a promis Gigi Becali lui Petru Popescu: „O să facă din el cel mai tare atacant”

va fi însă cu totul diferită de cea din campionatul Republicii Moldova. Alexandru Fosa este convins că Petru Popescu are calitățile necesare pentru a se impune în echipa lui Laurențiu Reghecampf. Impresarul a dezvăluit că Gigi Becali nu i-a fixat deocamdată obiective îndrăznețe atacantului, deși are mare încredere în potențialul acestuia.

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„Nea Gigi mi-a spus că îl ia cu speranță, nu cu mari așteptări. Nu îl aduce pe Ronaldo. Îl aduce pe Petru Popescu ca o speranță. Cred că eu am fost mai bucuros decât el că se face transferul. M-am bucurat mult. Merge la echipa mea de suflet. Petru e cel care va intra pe teren. Își dă seama că a ajuns la un club mare. Sper să fie cu picioarele pe pământ. Am mare încredere în Reghecampf. Sper să nu îi fie frică.

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Petru nu a avut nicio discuție cu nea Gigi. Contractul e de doi ani plus trei. Nea Gigi a zis că o să facă din el cel mai tare atacant. Are încredere maximă în el. Petru e foarte bucuros. El tare își dorea să ajungă în România. Petru vine din campionatul moldovenesc”, a mai spus impresarul, la FANATIK SUPERLIGA.