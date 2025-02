Promisiunea pe care Gigi Becali i-a făcut-o fiicei sale Teodora când i-a dat acțiunile de la FCSB. „Averea mea e toată la fete. Nu mai am nimic”

FCSB are parte de un sezon de vis, cu rezultate excepționale în cupele europene. Clubul a trecut, însă, printr-o schimbare extrem de interesantă la nivel structural. Gigi Becali și-a cedat toate acțiunile fiicei sale.

Gigi Becali a rămas fără acțiuni la FCSB

Gigi Becali a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit în exclusivitate despre decizia sa.

Omul de afaceri a dat de înțeles că el va rămâne șef la FCSB, deși acționar majoritar va fi fiica sa cea mare. Gigi Becali a oferit și câteva detalii. Teodora nu este deloc interesată de fenomen.

Gigi Becali: „A venit timpul să dau acțiunile și averea”

„Una dintre fete n-a vrut. Aia mică. A zis că nu are nevoie. E și asta o nebunie. Dacă oamenii nu vor… Fata mea nu vrea să fie filmată. Nu vrea să se scrie despre ea. Să scrie de mine, de Becali. Eu sunt persoană publică. Lăsați copiii în pace.

Eu i-am dat acțiunile fetei celei mari. Am întrebat-o și a acceptat, dar a zis că soțul ei nu va fi persoană publică. Eu am vrut să-l bag să candideze. Mi-a zis să nu-i îndrum bărbatul spre politică sau spre fotbal. Să nu fie soțul ei persoană publică, ca fetele ei să nu trăiască și ele ce a trăit ea.

A venit timpul să dau acțiunile și averea. Toată am dat-o la fete. Mai am câteva zeci de hectare. Averea e la fete. În Pipera mai am 10-15 hectare. Eu și PFA-ul meu trebuie să-l dau. E o nebunie. Am niște active. Sunt niște active de zeci de milioane. Trebuie să cesionez.

Echipa rămâne la fata cea mare. Ea are trei copii. Nu o interesează fotbalul. Nimic, nimic. Cea mică, într-adevăr, cunoaște fotbal și ține cu Manchester City, dar, deocamdată, face școală. Nu o interesează fotbalul.

Deocamdată, i-am dat ei. Eu comand tot! Habar nu are ea. Ea nu știe nici de bani”, a explicat Gigi Becali, în direct și în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali are parte de un program extrem de aglomerat. În plus, echipa sa, FCSB, s-a calificat în play-off-ul Europa League și luptă pentru un nou titlu în Superliga României.

