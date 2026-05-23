Gigi Becali, promisiune pentru MM Stoica: NU va mai face asta la FCSB. ”Îmi zicea că e o chestie de mândrie pe care nu o poate controla. Ne durea”

ADVERTISEMENT

Ratarea play-off-ului de către FCSB a fost una dintre cele mai mari surprize din ultimii ani în fotbalul românesc. La emisiunea ”MM la FANATIK”, Mihai Stoica a declarat că este convins că Gigi Becali a învățat ceva din această lecție și acesta chiar i-a făcut o promisiune.

Gigi Becali, promisiune pentru MM Stoica

Președintele Consiliului de Administrație al ”roș-albaștrilor” a mărturisit că a avut o discuție cu Gigi Becali, iar patronul i-a promis că nu va mai repeta greșeala de a-i discredita pe adversari. Latifundiarul din Pipera ar urma să nu mai dezvăluie echipa de start a roș-albaștrilor înaintea partidelor pe care le dispută.

ADVERTISEMENT

”Sper ca de acum Gigi să-și țină promisiunea și să nu mai încerce să umilească adversarii când le spune echipa cu care vom juca și chestii din astea, pentru că aia ne durea pe noi și nu era în regulă. Dar sunt convins că nu va mai face asta.

I-am spus de atunci că nu înțeleg de ce face asta. El zicea că e o chestie de mândrie pe care nu și-o poate controla și că atunci avea impresia că suntem atât de buni că nici nu mai conta asta. De regulă nu e chiar așa.

ADVERTISEMENT

Adică să faci o chestie care nu face altceva decât să discrediteze adversarul până la urmă… E adevărat că degeaba se mobilizau că îi băteam de îi stâlceam pe toți, pentru că eram foarte buni”, a declarat Mihai Stoica, la emisiunea ”MM la FANATIK”.

ADVERTISEMENT

Cauzele dezastrului de la FCSB

Oficialul FCSB consideră că o parte din , iar un alt factor în reprezintă punctele pierdute în primele meciuri de pe teren propriu în fața unor adversari abordabili.

ADVERTISEMENT

”Uite că noi puteam să fim foarte buni și anul ăsta, dar în momentul în care ai doi atacanți foarte buni și nu știi care să joace și îți cad amândoi două luni atunci e clar că handicapul pe care ți-l creează absențele s-a oglindit și în evoluții, și în rezultate.

Noi am pierdut 11 puncte din 12 în primele patru meciuri jucate acasă împotriva unor adversari mai mult decât accesibili: Hermannstadt care e în baraj, Slobozia care a retrogradat, FC Argeș care e surpriză, dar care era nou promovată, și Farul care este în baraj”, a spus Stoica, la ”MM la FANATIK”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali schimbă liniile la FCSB

Imediat după ce FCSB a pierdut cu FC Hermannstadt, scor 0-2, în ultima etapă a play-out-ului SuperLigii, Gigi Becali a ieșit public și a anunțat că și vor fi aduși alții în locul lor.

”Am vrut să-i văd pe Ngezana, Ofri Arad, Duarte, Thiam, să știm ce facem din sezonul viitor, la cine renunțăm. Acum nu vă pot spune, nu e frumos, ce concluzii am tras. O să vedeți concluziile în hotărârea pe care am luat-o. Vor pleca mulți jucători și vor veni mulți jucători. Asta e concluzia.

(n.r. – Ngezana e în pericol?) Nu. Ngezana am prelungit pentru încă un an. Numai să vedem dacă poate să joace. Nu a ascultat, nu s-a operat, iar acum dă cu stângul în dreptul. Nu are rost să vorbim de el. Avem fundași centrali. O să plece 5-6 jucători, o să vină 5-6 jucători. Ne-au ajutat, am luat campionatul cu ei, dar li s-a șters fotbalul din cap”, a afirmat Becali.