Pronostic surprinzător al lui Adrian Mutu pentru câștigătoarea Champions League: „Mi-a devenit simpatică!”

cine este câștigătoarea Champions League de anul acesta. “Briliantul” o vede tot ca favorită pentru a lua marele trofeu, însă aceștia vor avea de trecut un test greu până la marea finală.

Pronostic surprinzător al lui Adrian Mutu pentru câștigătoarea Champions League

Real Madrid poate să fie câștigătoarea Champions League de anul acesta datorită ADN-ului echipei, valorii jucătorilor și mai ales a lui Carlo Ancelotti.

“Briliantul” susține că și-ar fi dorit o finală spectaculoasă cu Madrid și Liverpool, însă cele două se pot duela în semifinala competiției, fiind pe același tablou. Mutu crede că formația de pe Anfield este singura care îi poate distruge visul cele mai titrate formații din Champions League.

“Real mi-a devenit simpatică!”

“Eu cred că Real Madrid. Am din nou impresia că vor ajunge tot acolo. Am devenit și fan, pentru simpatia pe care o am față de Ancelotti și față de Madrid în general.

Îmi e o echipă mai simpatică, înainte Barcelona îmi era mai simpatică. M-am mișcat către Madrid, pentru Ancelotti care face o treabă foarte bună, pentru jucători. Îmi plac Vinicius, Mbappe, Rodrygo, dar și ceilalți.

Eu cred că Madridul știe să gestioneze astfel de meciuri și se vede că este o echipă puternică. Când ești pe Bernabeu te obligă să dai mai mult, să te autodepășești. La ce legende au purtat acel tricou, te forțează, e în ADN să fii cel mai bun.

“Liverpool – Real Madrid ar fi ca o super finală”

Cum sunt Real Madrid, Barcelona și Atletico, așa erau pe vremuri și Steaua, Dinamo, Rapid, Craiova. Fiecare țară are echipe de genul ăsta. Păstrând proporțiile și datorită rezultatelor din Europa, Steaua – FCSB se aseamănă cu Real Madrid.

Dacă se întâlnesc Liverpool – Real Madrid ar fi ca o finală pe care toți ne-o dorim, ar fi ca o super finală, un super meci. Va fi foarte greu pentru Madrid. Liverpool cu Arne Slot mi se pare o echipă foarte periculoasă.

Liverpool e o echipă grea, e o echipă periculoasă rău de tot. E o echipă care joacă fotbal foarte rapid. Real e favorită prin prisma jucătorilor din atac”, a declarat Adrian Mutu la DON MUTU.