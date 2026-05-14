Pronosticul dat de specialiști pentru meciul Sorana Cîrstea – Coco Gauff: ”Nimeni nu va fi surprins dacă se întâmplă asta”

Sorana Cîrstea – Coco Gauff este prima semifinală a turneului WTA 1000 de la Roma. Pe hârtie, a 4-a jucătoare a lumii pleacă favorită destul de clară, însă românca a arătat în Italia, dar și pe tot parcursul sezonului 2026 din circuit, că se poate lupta de la egal la egal cu orice jucătoare, indiferent de poziția în ierarhie. De altfel, specialiștii care au dat pronosticul pentru acest meci anticipează un duel extrem de echilibrat.

Cum văd specialiștii meciul Sorana Cîrstea – Coco Gauff. Pronosticul cel mai probabil în semifinala de la Roma

În urma rezultatelor de la Foro Italico, Sorana Cîrstea și-a egalat deja cea mai bună clasare din carieră în clasamentul WTA. De luni, 18 mai, românca va fi cel puțin pe locul 21. O victorie cu Coco Gauff, joi, o va urca, pentru prima dată în cariera, în top 20 (18). Dacă mergem mai departe, către un scenariu de vis – Cîrstea campioană la Roma – asta ar echivala cu locul 15 în lume.

Cum va fi meciul Sorana Cîrstea – Coco Gauff, în opinia analiștilor și experților în tenis? La o primă vedere, casele de pariuri merg pe victoria jucătoarei mai bine clasate. Americanca de 22 de ani, ocupantă a locului 4 WTA, are o cotă de 1,40, față de 2,95 – 3,00, cât are Sorana, cea care a plecat la Roma de pe poziția a 27-a în lume.

Site-urile de specialitate în domeniul pronosticurilor sportive merg cu analiza acestui meci mult mai în detaliu. S-au luat în vedere aspecte extrem de importante. E vorba de forma jucătoarelor, de ultimele lor rezultate din circuit și, mai ales, de scorurile întâlnirilor directe. S-a ajuns la concluzia că .

”Sorana Cîrstea este la un pas de a doua sa apariție într-o finală WTA 1000. Românca în vârstă de 36 de ani și-a continuat uimitorul an 2026, învingând-o pe letona Jelena Ostapenko cu 6-1, 7-6. Cap de serie numărul 3 la Roma, Gauff a obținut o victorie cu 4-6, 6-2, 6-4 cu Mirra Andreeva. Aceasta va fi a patra întâlnire dintre cele două. Coco are 3-0 în meciurile directe cu 3-0.

Toate cele trei întâlniri anterioare au fost decisive și există o mare probabilitate ca aceasta să urmeze aceeași temă. Credem că Sorana merită încredere, deși rezistența lui Coco va fi aprigă. Nimeni nu ar fi surprins dacă va fi din nou un meci de trei seturi”, spun cei de la , care recomandă ”peste 2,5 seturi”.

Cotă atractivă pentru o semifinală Sorana Cîrstea – Coco Gauff cu set decisiv

La rândul lor, cei de la remarcă faptul că . Analiza acestora se duce pe întregul sezon 2026, unul în care, în special pa zgură, americanca a avut mereu probleme. De exemplu, la WTA Madrid, Gauff a fost eliminată în optimile de finală de către Linda Noskova, jucătoare învinsă clar de Cîrstea la Roma.

”Acest turneu italian pare a fi al româncei. Ea a făcut senzație eliminând-o pe numărul 1 mondial, Aryna Sabalenka, într-un meci de trei seturi, apoi pe jucătoarea din top 15, Linda Noskova, și în final pe letona Jelena Ostapenko. Coco Gauff, la rândul ei, nu a câștigat încă niciun titlu în acest sezon, dar a fost aproape de victorie în finala Miami Open împotriva Arynei Sabalenka, în martie.

Pe zgură, palmaresul jucătoarei de 22 de ani este mai puțin impresionant. A fost eliminată în optimile de finală de la Madrid de Linda Noskova. Românca, însă, a reușit să învingă aceeași adversară în acest turneu de la Roma și se așteaptă să intre în meci cu mare încredere”, notează acest site. Pronosticul SportyTrader: ambele jucătoare câștigă un set.

Cele mai mari cote la meciul Cîrstea – Gauff

Foarte puține sunt site-urile de analiză care înclină către o victorie clară a americancei. Aceiași specialiști de la SportyTrader mai indică și un posibil 2-1 pentru Gauff, în timp ce indică și ei un meci de 3 seturi. De notat că acest ”2-1” pentru a 4-a jucătoare a lumii înseamnă o cotă de 4.00. În opinia specialiștilor, cel mai puțin probabil scenariu este ca Sorana Cîrstea să învingă cu 2-1 la seturi. Cota aici este 6.00.