Pronosticul lui Adrian Ilie în lupta la titlu: „Ei vor câștiga campionatul!”

. Echipele se luptă din greu pentru a câștiga titlul, iar Adrian Ilie a spus exact cine va fi formația cu șansele cele mai mari să devină campioană.

Lupta la titlu în SuperLiga, tot mai acerbă

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste împreună cu invitații săi au analizat lupta la titlu în campionatul României. Vivi Răchită o vede pe Universitatea Craiova o pretendentă serioasă, .

ADVERTISEMENT

„Universitatea Craiova s-a schimbat foarte mult cu venirea lui Mirel!”

„Vorbeam de lupta la titlu. Deci cele trei par detașate. Cu atât mai mult ar fi o victorie a CFR-ului diseară. În acest moment chiar se va face linia de șase-șapte puncte între locul 3 și locul 4!”, a precizat moderatorul Cristi Coste.

„Ce-ar semna să lipsească de la Craiova Mitriță? Mitriță și Bancu. Cred că echipa e mult, mult mai slabă fără cei doi și cred eu că Universitatea Craiova s-a schimbat foarte mult cu venirea lui Mirel, a dat încredere și este oltean, oltean de-al lor.

ADVERTISEMENT

Dar dacă Mitriță nu este, nimic nu este. Cam așa se spune, pentru că Mitriță e cel care își pune amprenta efectivă asupra jocului și rezultatelor echipei. Cred eu că trebuie să aibă grijă de Mitriță, pentru că altfel problemele sunt mari.

„Craiova are șansa și la Cupă și la campionat!”

Rapidul mai are scăparea cu Cupa României. Are acest parcurs pentru Cupa României. În schimb, Craiova are un meci cu CFR-ul. Are meci în cupă și meci în campionat. Dacă este bine din cele două meciuri, Craiova are șansa și la Cupă și la campionat.

ADVERTISEMENT

Este alt Mirel care este mult mai cerebral, mai împăciuitor. S-a împăcat și cu Sorin Cârțu, s-a împăcat cu toată lumea. Știe ce înseamnă Craiova. Și îi văd bine pe craioveni, dar cu amendamentul să aibă grijă de Mitriță, de Bancu, de Screciu, de jucători care sunt esențiali pentru Universitatea Craiova!”, a fost analiza lui Vivi Răchită.

ADVERTISEMENT

„Campionatul o să-l câștige atacanții care sunt mai în formă!”

Adrian Ilie, fostul mare atacant român, este de părere că echipa care va câștiga la final de sezon titlul va fi cea care are cele mai în formă vârfuri. „Cobra” vede meciurile foarte echilibrate, însă consideră că șuturile inspirate pe poartă vor face diferența.

„Și la FCSB, dacă nu joacă toți… Și aseară au avut ceva probleme. Nu a fost așa construcția lor… Bîrligea, de exemplu, care nu a fost în formă aseară. Se vede că nu vine gol. Și nu avea ritmul. Dar eu cred că campionatul o să-l câștige atacanții… care sunt mai în formă, pentru că uite ce se întâmplă.

Mitriță îți dă un gol în minutul 94 și îți rupe meciul și îți ia trei puncte. Baba Alhassan, că lovește mingea și face el 2-1. Cine are atacanții în formă și îți câștigă acolo, meciurile o să fie echilibrate, nu o să fie diferență.

Și nici aseară (n.r. Dinamo – FCSB 1-2) nu a fost o diferență foarte mare. Și nici diseară (n.r. U Cluj – CFR) nu o să fie diferență foarte mare, între CFR și U Cluj, da. Cine are atacanții mai în formă și cred că lotul, echipa validă!”, a completat Adrian Ilie.

„Vor avea câștig de cauză cei care vor fi bine pregătiți fizic și cei care au loturile suficient de ofertante!”

Andrei Vochin, prezent de asemenea în studio, a completat ideea susținută anterior de Adrian Ilie. Consilierul lui Răzvan Burleanu la FRF a adăugat în discuție factorul pregătirii fizice.

„Aș mai adăuga încă un element aici și îi dau dreptate lui Adi cu jucătorii care pot schimba tabela. Cred că în majoritatea meciurilor din play-off-ul ăsta se vor da goluri după minutul 80.

Și asta va spune că vor avea câștig de cauză cei care vor fi bine pregătiți fizic și cei care au loturile suficient de ofertante astfel încât jucătorii care vin de pe bancă să marcheze”, a fost concluzia lui Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.