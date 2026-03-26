Pronosticul lui Adrian Mutu pentru Turcia – România. De unde va urmări partida

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu crede că România are o șansă în meciul cu Turcia de joi seară de la Istanbul, chiar dacă a admis că naționala lui Mircea Lucescu pornește cu a doua șansă la semifinala barajului de accedere la Cupa Mondială din vara acestui an. „Briliantul” a apreciat în primul rând că presiunea calificării mai departe este mai degrabă pe umerii turcilor, chestiune care ar putea în anumite condiții să se întoarcă împotriva lor.

Ce pronostic a dat Adrian Mutu înainte de Turcia – România

Astfel, fostul mare atacant al echipei naționale a transmis că, în viziunea sa, România are mare nevoie să reziste presiunii ofensive din partea adversarilor din primele minute, pentru ca ulterior să încerce să dea lovitura pe contraatac. În acest sens, Mutu a spus că este tentat să mizeze pe o victorie cu 1-0 a „tricolorilor” pe stadionul lui Beșiktaș. „Eu sunt în Turcia, sunt la Istanbul. Abia ce am ajuns acum două ore, sunt la hotel chiar lângă stadion, voi vedea meciul live. Sunt o mulțime de români, tot hotelul plin de români, și mai cunoscuți și oameni obișnuiți. Naționala va avea parte de o susținere mare. Echipa națională cred că pleacă cu a doua șansă, chiar dacă eu cel puțin sunt foarte optimist.

ADVERTISEMENT

Depinde de cum vom rezista în primele minute, va fi o atmosferă infernală, turcii vor începe tare. Dacă vom rezista în primele minute, avem jucători care pot pune probleme pe contraatac. Poate putem da chiar și lovitura de grație pe final. Eu am spus 1-0 pentru echipa României. Rămâne de văzut ce a pregătit Mircea Lucescu din punct de vedere tactic”, la

Pe cine mizează Adrian Mutu la Turcia – România

cu această ocazie și că va fi foarte important ca Dennis Man și Valentin Mihăilă să aibă șanse să poarte anumite contraatacuri rapide. De asemenea, a vorbit și despre capacitatea lui Daniel Bîrligea de a se lupta cu fundașii adverși și de a face un pressing agresiv: „Merg pe varianta Burcă, pare varianta mai omogenă acolo cu Drăgușin, au jucat mult timp împreună. Au experiență mare, cu toate că nu avem multă dinamică, dar asta nu contează, nu cred că vom sta sus. Eu cred că e cea mai bună garnitură a noastră în momentul de față. Din ce știu eu, am înțeles că nu joacă (n.r. Screciu). Dar la cum știu eu, experiența lui Răzvan Marin, Vlad Dragomir a jucat constant cu Mircea Lucescu, cred că ei vor fi la mijloc.

ADVERTISEMENT

Presiunea e pe ei, fiind favoriți, jucând acasă, trebuie să conducă meciul. Noi trebuie să ducem meciul până spre final și să încercăm să dăm lovitura pe contraatac, cu Man și Mihăilă. (n.r. Despre Bîrligea) El e genul de atacant care se luptă, sper să fie într-o formă de zile mari. Are nevoie de aportul întregii echipe, să îi aducă mingea acolo, sper să aibă multă inspirație în fața porții”.