Pronosticul lui Cătălin Cîrjan pentru Arsenal – Atletico Madrid: „Așa văd!”

Cătălin Cîrjan continuă să susțină Arsenal. Căpitanul lui Dinamo a spus ce vor face „tunarii” în semifinala Champions League contra lui Atletico Madrid. Ce finală își dorește să vadă.
Mihai Dragomir
29.04.2026 | 11:04
Pronosticul lui Catalin Cirjan pentru Arsenal Atletico Madrid Asa vad
EXCLUSIV FANATIK
Cătălin Cîrjan o vrea pe Arsenal în finala Champions League. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Cătălin Cîrjan, actualul căpitan al lui Dinamo, încă are sentimente față de Arsenal, clubul unde s-a format în străinătate. Talentatul mijlocaș român a vorbit despre parcursul „tunarilor” în Champions League. Vezi ce verdict a dat în cazul semifinalei contra spaniolilor de la Atletico Madrid, dar și ce finală își dorește să vadă în marea și prestigioasa competiție oferită de UEFA.

Cătălin Cîrjan vede Arsenal în finala Champions League din acest an

Arsenal a devenit în ultimii ani una dintre echipele cu pretenții, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. „Tunarii” au ajuns în semifinala Champions League, însă nu vor să fie eliminați așa cum au fost în semifinala FA Cup. În calea londonezilor a ieșit un adversar dificil, Atletico Madrid, care a avut un parcurs încântător în competiție până în acest punct. Cătălin Cîrjan crede totuși că echipa lui Mikel Arteta va reuși să treacă de madrileni și vede o posibilă finală între Arsenal și Bayern Munchen, echipa care înfruntă PSG în cealaltă semifinală.

„Sincer, cred că Arsenal va trece de Atletico. O văd pe Arsenal în finală. Au mers foarte bine în Champions League, au fost neînvinși în grupă. PSG – Bayern e un meci foarte greu, niciuna dintre ele nu îmi este favorită. Mi-aș fi dorit să văd Barcelona în finală, dar cred că Arsenal va juca finala cu Bayern Munchen!”, a spus Cătălin Cîrjan la FANATIK Dinamo.

Arsenal, pe cale să piardă titlul în Premier League. Manchester City ține aproape de „tunari”

Arsenal a condus clasamentul din Premier League în marea majoritate a acestui sezon, dar cele mai recente rezultate, coroborate cu victoriile rivalei Manchester City, i-a făcut pe „tunari” să tremure pe acest final de sezon. Astfel, din „favorită”, echipa lui Arteta nu mai este atât de sigură că va pune mâna în sfârșit pe primul titlu din ultimii 22 de ani.

Echipa lui Pep Guardiola are un program mai ușor pe final de sezon. „Cetățenii” sunt calificați și în finala FA Cup. Iată cum arată următoarele meciuri pentru Manchester City:

  • Everton – etapa 35, 4 mai
  • Brentford – etapa 36, 9 mai
  • Chelsea – Finala Cupei Angliei, 16 mai
  • Bournemouth – etapa 37, 19 mai
  • Crystal Palace – etapa 31, 22 mai
  • Aston Villa – etapa 38, 24 mai

Programul echipei lui Mikel Arteta este unul mai dificil, mai ales ținând cont de faptul că „tunarii” întâlnesc Atletico Madrid în „dublă” manșă în semifinalele Champions League:

  • Atletico Madrid – tur semifinală Liga Campionilor, 29 aprilie
  • Fulham – etapa 35, 2 mai
  • Atletico Madrid – retur semifinală Liga Campionilor, 5 mai
  • West Ham – etapa 36, 10 mai
  • Burnley – etapa 37, 17 mai
  • Crystal Palace – etapa 38 – 24 mai
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
