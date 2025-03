Pronosticul lui „Dodel” Tănase înainte de FCSB – Lyon. „Poate fi un sezon istoric! Deja au făcut rezultate mari”

Mai sunt doar câteva ore până la meciul istoric dintre FCSB și Lyon. Campioana României a traversat un sezon european de vis, iar acum speră să facă o figură frumoasă în fața propriilor fani, în optimile de finală ale Europa League. Cristi Tănase, fostul jucător al roș-albaștrilor, are mare încredere în echipa condusă de Elias Charalambous.

Cristi Tănase, pronostic curajos pentru FCSB – Lyon

Francezii au în lot câțiva jucători de superclasă, dar FCSB a arătat în acest sezon că poate face față unor adversari mult mai bine cotați, iar fanii își vor împinge favoriții de la spate.

Cristi Tănase a jucat sezoane bune în cupele europene și crede în șansa FCSB-ului în fața celor de la Lyon. Fostul decar al roș-albaștrilor a dat și un pronostic. „Dodel” e de părere că bucureștenii se vor impune cu scorul de 2-1 în jocul de pe Arena Națională.

„Eu mizez pe 2-1 la București și 1-1 la Lyon. Calificare! Cred că vor marca Șut și Dawa. O să fie un meci mare diseară. Echipa stelistă (n.r. FCSB) va fi împinsă de la spate de 50.000 de oameni. Atmosfera va fi extraordinară, am mai văzut așa ceva la meciurile noastre.

Echipa este bine compartimentată și are forță. Plus o mare încredere. Poate fi un sezon istoric. Deja au făcut rezultate mari”, a explicat Cristi Tănase, conform celor de la .

„Dodel” a revenit în fotbal. Ce funcție ocupă

Cristi Tănase s-a retras din fotbalul profesionist și a trecut printr-o perioadă complicată, însă acum a acceptat o nouă provocare.

„Da, am cam o săptămână. O să îl ajut pe Paul, am rămas în relații bune și eu vreau să merg pe drumul ăsta și nu a fost greu să mă convingă. Vreau să fiu antrenor principal pe viitor. Am carnet de antrenor, am luat licența C și acum urmează să mă înscriu la B. Apoi voi merge la A”, a declarat Cristi Tănase pentru FANATIK.