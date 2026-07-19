Pronosticul lui Ioan Andone pentru Dinamo – Petrolul Ploiești

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Dinamo începe noul sezon competițional cu o confruntare în deplasare cu Petrolul, duminică, 19 iulie, de la 19:30. Ioan Andone, fostul mare dinamovist, a spus ce crede că se va întâmpla la acest meci. „Fălcosul” a avut câteva cuvinte și despre Rapid, echipa condusă acum de Daniel Pancu.

Ioan Andone nu o vede pe Dinamo să piardă la Ploiești

a început cu duelul dintre . Ulterior, Dinamo intră în scenă abia duminică, 19 iulie, când are meci în deplasare cu Petrolul Ploiești. Ioan Andone este de părere că formația lui Nuno Campos nu va pleca învinsă de pe „Ilie Oană”.

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„Sunt echipe diferite față de sezonul trecut, au apărut jucători. Să vedem ce se va întâmpla, dar e destul de bine pentru prima etapă a noului sezon. M-aș bucura ca Voluntari să facă un sezon bun. Dinamo nu va pierde la Ploiești. Nu știu dacă va câștiga, pentru că și Dinamo are schimbări destul de mari în lot, le-au plecat o grămadă de jucători. Să vedem, transferuri se mai pot face”, a spus Ioan Andone.

De ce se îndoiește Ioan Andone de Rapid

Rapid este echipa care trage cortina peste runda inaugurală luni, 20 iulie, ora 21:30, într-o confruntare cu Sepsi. Ioan Andone a avut câteva cuvinte și despre giuleșteni, pe care nu îi vede, momentan, candidați la titlu în noul sezon. „Rapidului îi trebuie lot. Pancu a făcut niște lucruri excepționale la CFR, acum e alt lot, e altă presiune.

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El e rapidist convins, dar să vedem, nu știu dacă au încă echipă de titlu. Încă nu pot să mă pronunț până nu văd echipele în meci”, a mai spus fostul mare jucător român, citat de