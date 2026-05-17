Pronosticul „Oracolului” Mitică Dragomir pentru Universitatea Craiova – U Cluj: „Azi se termină totul!”

Meci mare duminică, 17 mai, în Bănie. Universitatea Craiova – U Cluj este partida care se joacă cu titlul pe masă. Dumitru Dragomir a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a oferit un pronostic de zile mari. Pe cine vede fostul șef LPF noua campioană a României și ce le-a spus suporterilor ardeleni când a fost contactat de aceștia.

Profeția lui Dumitru Dragomir pentru Universitatea Craiova – U Cluj

Microbiștii din România, dar mai ales întreaga suflare din Oltenia, așteaptă meciul dintre Universitatea Craiova și U Cluj. Gazdele pleacă cu prima șansă să se impună și să câștige astfel titlul cu o etapă înaintea finalului acestui sezon. a mai oferit un pronostic. Fostul șef LPF o vede pe Universitatea Craiova câștigătoare și noua campioană a României.

„Cred că în proporție de 80%, Craiova ia titlul. Cred că azi se va termina totul. La fotbal e posibil orice… Părerea mea este că bate Universitatea Craiova și face eventul. Va fi campioană astăzi. Nu îi bate rău pe U Cluj. Au meci greu, va fi dificil. M-au sunat niște suporteri de la U Cluj să mă întrebe ce se întâmplă. Când le-am zis de Craiova au zis că nu mai vin. Le-am zis să se ducă, că e posibil orice. Eu le doresc succes tuturor jucătorilor, să se bucure și unii și alții”, a spus Dumitru Dragomir în direct la FANATIK SUPERLIGA.

LPF a trimis la Craiova trofeul Superligii

. În cazul în care oltenii înving, devin matematic campionii SuperLigii, indiferent de rezultatele din ultima etapă. Liga Profesionistă de Fotbal a trimis deja trofeul la Craiova.

Justin Ştefan, secretarul general al LPF, va asista la partidă şi, dacă meciul se încheie cu triumful juveţilor, va decerna trofeul alb-albaştrilor chiar pe stadionul „Ion Oblemenco”, sub ochii a 30.000 de fani.

