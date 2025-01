Pronosticul surprinzător al lui Adrian Mititelu pentru play-off-ul din SuperLiga. Echipa care ar da lovitura: „Te poate distruge!”

Lupta la play-off în SuperLiga României este una încinsă, iar echipe precum Petrolul, Rapid și Sepsi se bat pentru prezența în primele șase echipe ale țării. Adrian Mititelu a spus care vor fi cele șase echipe care se vor bate la titlu.

Adrian Mititelu a spus cum va arăta play-off-ul din SuperLiga. Echipa care poate produce surpriza: „În play-off te poate distruge”

Universitatea Cluj, FCSB, CFR Cluj, Dinamo și Universitatea Cluj fac până acum un sezon bun și cel mai probabil ele vor fi prezente mai mult ca sigur în faza de play-off din SuperLiga României.

Bătălia se dă pentru locul al șaselea, acolo unde principalele contracandidate sunt Petrolul Ploiești, Sepsi Sfântu Gheorghe și Rapidul lui Marius Șumudică. Într-un interviu oferit pentru FCU TV, , a vorbit despre lupta la play-off și despre care sunt .

„Oricine poate să ia titlul. FCSB, CFR, chiar și CSU, eu sunt sincer. Eu ce văd cu ochiul meu, nu pot să spun minciuni, dincolo de cum s-au înființat, au o echipă foarte valoroasă. Mitriță este un fotbalist foarte bun, Ivan, chiar dacă joacă mai puțin, Bancu. FCSB nu mai zic, CFR și Rapid, să nu ignorăm Rapidul.

Eu chiar cred că Rapidul intră în lupta pentru titlu și să nu uităm de favorita mea numărul unu, Universitatea Cluj. Mulți spun că e apă de ploaie, nu e nicio apă de ploaie. FCSB i-a bătut nemeritat la Cluj și că l-a băgat Sabău pe Blănuță în repriza a doua, nu știu cine l-a sfătuit. Când Blănuță nu a jucat, U Cluj nu a strălucit.

Cine spunea acum un an despre Dinamo? Toată lumea o vedea în Liga 2, Adrian Mititelu era singurul care spunea că nu. Campionatul poate să îl câștige oricine, dar favoritele rămân U Cluj, FCSB, CFR și CSU. Rapidul are șanse, dacă prinde două meciuri bune, în play-off te poate distruge, pentru că are un lot foarte valoros. U Cluj, FCSB, CFR, CSU, Dinamo și Rapid, eu zic că ele vor intra în play-off. Va fi un play-off foarte puternic”, a declarat Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu a fost șocat de lovitura dată de Dan Șucu la Genoa

Finanțatorul celor de la FC U Craiova 1948 a vorbit și despre lovitura anului 2024 dată de Dan Șucu. Patronul Rapidului a devenit acționar majoritar al clubului Genoa, iar lovitura i-a surprins pe toți oamenii de fotbal potenți ai României și nu numai.

El a făcut o majorare de capital consistentă pentru clubul italian și chiar și-a luat rolul în serios încă din primele zile după ce a venit anunțul oficial. și a anunțat chiar și .

„A fost un șoc pentru mine și îl felicit pe această cale. Mă mândresc cu faptul că un român de-al nostru a ajuns să controleze un club din Serie A, asta este o onoare pentru noi, pentru fotbalul românesc și pentru orice român, ne mândrim cu asta. Vrei, nu vrei, am ajuns să fiu fan și Genoa, pentru faptul că Dan Șucu este acționar majoritar acolo.

Pe mine mă încântă că e un român de-al nostru și îi ținem pumnii, să aibă cât mai multe succese și să mai apară și alți români acolo, poate domnul Becali cumpără un club din Serie A. Asta arată că România a evoluat”, a încheiat Adrian Mititelu.