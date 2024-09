Pronosticurile lui Super Gigi pentru CFR Cluj – FCSB și pentru restul etapei a 9-a din Superliga! Care sunt cele mai ofertante cote

Runda cu numărul 9 din campionatul intern vine cu o serie de partide extrem de interesante. Capul de afiș este derby-ul din Gruia, însă și în Giulești va fi un joc pasionant între Rapid și liderul U Cluj.

SuperGigi, pronosticuri interesante pentru CFR Cluj – FCSB și restul etapei a 9-a

Etapa a 9-a din SuperLiga bate la ușă, iar SuperGigi, cel mai tare specialist din pariuri, a venit într-o nouă ediție a cu ponturi extrem de interesante. Ce a ales el să joace la marele derby CFR Cluj – FCSB.

”Începe etapa astăzi, avem două meciuri, Sepsi cu Botoșani și Dinamo cu Slobozia. Am auzit și ce ați vorbit voi înainte și sunt de acord cu domnul Iftime, merg x2 la Botoșani și aș merge x2 și la Dinamo cu Slobozia.

Am luat în calcul terenul, am luat în calcul că Slobozia nu e Buzău, nu e echipă slabă, am luat în calcul că în contextul în care se știe că nu are lot. Am cotă 2.35 la Botoșani și 2.05 la Dinamo cu Slobozia.

Și Sepsi are probleme, antrenor schimbat, să vedem interimarul cum se va descurca. Sepsi are și ea ceva probleme de lot, de la începutul sezonului mi s-a părut că scârțâie și poate nu sunt întâmplătoare problemele pe care le-a avut Storck, un antrenor care mie mi-a plăcut. Astăzi gazdele nu bat și merg pe x2, și pe Botoșani, și pe Unirea Slobozia”, a declarat SuperGigi.

Farul e în pierdere de turație

”Avem mâine Gloria – Oțelul și merg 2 solist. Merg pe Dorinel. Și merg x solist la Petrolul – Farul. E un meci echilibrat. Hagi vinde tot, nu mai poate să țină nimic, e clar că proiectul său are nevoie de o nouă infuzie de capital.

A ‘scăpat’ și de Grameni. Hagi vine cu Țîru și încearcă să refacă lotul. Va reuși până la urmă, dar asta va dura, va pierde multe puncte, nu cred că se va pune problema de play-off pentru Farul anul ăsta.

Petrolul e o echipă grea, dificilă, o echipă căreia și eu i-am cântat prohodul la începutul sezonului. Mi s-a părut proiectul suspect, dar victoriile te ajută, îți dau moral, ai altă stare. Merg pe X solist și cred că va fi de sub 2.5 goluri”, a continuat el, la FANATIK SUPERLIGA.

De ce se va impune CFR Cluj în meciul cu FCSB

SuperGigi a preconizat că CFR Cluj va învinge pe FCSB și a argumentat pariul său prin faptul că ”roș-albaștrii” se vor concentra mai multe pe cupele europene, acolo de unde patronul Gigi Becali vrea să scoată cât mai mulți bani.

”La Iași – Craiova zic 2 solist, nu vreau să pară că inventez eu apa caldă. Craiova cred că va câștiga, Iașiul este una dintre cele mai slabe echipe. Ea și Buzău sunt favorite să prindă locurile alea două de retrogradare directă.

Iar la CFR cu FCSB eu cred că FCSB are temă de la Gigi Becali să încerce să câștige cât mai multe meciuri în Europa League, pentru că vin bani, îi validează pe jucătorii ăia care sunt în buza unui transfer. La play-off mai poți să te repliezi, nu trebuie să te omori acum cu CFR și să te bată RFS ăia.

Nu cred că se pune problema de titlu la FCSB. Exclus. Cred că dacă vrea să o joace corect și să arate că și Șut, și Olaru, și Bîrligea sunt jucători de talie europeană și trebuie să joace cu ei în aceste 8 meciuri de Europa League, nu are cum să nu-i afecteze în campionat. Aceste meciuri le vor crea mari probleme.

Așa că la meciul de la Cluj zic 1 solist. Așa o văd. Sunt probleme de lot, Bîrligea degeaba l-au luat, nu are drept de joc. CFR nu știu dacă l-a pierdut pe Bîrligea, îl are pe Louis Munteanu acolo, a intrat bine. A rămas Tachtsidis, au echipă foarte bună”, a spus SuperGigi.

Miza pe o victorie a Rapidului

”Cum să nu spun 1 solist la Rapid cu U Cluj după ce i-a avut acum Șumudică la antrenamente. O să se dezumfle și U Cluj. Sabău e antrenorul liderului campionatului, dar să vezi ce bătăi o să ia. O să prindă play-off-ul anul ăsta, acesta este progresul de la anul trecut.

Nu spun că 100%, că e meci ușor, dar nu mi-e frică de U Cluj și de Neluțu Sabău. Și mai joc egal la UTA cu Hermannstadt, deși oscilez și la 1 solist. Îl las X solist. Avem cotă de 988.

Combinăm SuperLiga cu un joc din Liga 2. La Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Corvinul Hunedoara joc handicap 2. Bate Corvinul la minim două goluri diferență, cu o cotă de 2.30. Am făcut cotă de 2.300”, a afirmat SuperGigi.

Ilie Dumitrescu, bilet fabulos în Nations League

De asemenea, SuperGigi a ținut să prezinte un bilet fabulos pus de fostul mare internațional Ilie Dumitrescu pe jocurile din Nations League și care a fost copiat de foarte mulți pariori, care astfel au dat lovitura.

”Vreau să arăt și eu biletul nostru din SuperSocial care a bubuit puternic. Mister Ilie Dumitrescu a bubuit-o puternic pe meciurile din Nations League. Are un bilet cu o cotă de 2.770, e un cearceaf cu 19 meciuri.

Nu e important cât a pus Mister, e important cât au pus ceilalți 466 care i-au copiat biletul. Are 28.000 de vizualizări al acestui bilet, bine multe dintre ele după ce l-a câștigat. Dacă puneai un 10 lei la cotă 2.770 luai peste 5.000 de euro.

Are mii de comentarii. E ideea asta că mă iau eu după influencer, influencer-ul pierde. Toată lumea pierde de cele mai multe ori, important e să ai dreptate odată”, a precizat SuperGigi.

Ponturile lui SuperGigi