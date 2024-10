Etapa cu numărul 12 din SuperLiga găzduiește meciuri interesante, precum FCSB – Gloria Buzău, Oțelul Galați – Universitatea Craiova sau Farul – Dinamo. Super Gigi a oferit ponturi care vă pot umple de bani în această săptămână.

Pronosticurile lui Super Gigi pentru Farul – Dinamo, FCSB – Gloria Buzău, dar și pentru celelalte meciuri din etapa a 12-a din Superliga! Superpariurile săptămânii

Super Gigi a pus sub lupa pe cele mai tari meciuri din etapa cu numărul 12 din SuperLiga și a spus ce vede la UTA Arad – Petrolul. Celebrul Gigi Stancu a dat pronosticuri și la – Gloria Buzău, primul meci al „roș-albaștrilor” după .

ADVERTISEMENT

„UTA are mari probleme, Rednic se ceartă cu fanii și nu e bine deloc. Petrolul arată bine, deși la începutul sezonului mi s-a părut că o să fie printre principalele candidate la retrogradare. Joc două goluri, corner pentru fiecare echipă și nimic trei cartonașe, cu o cotă de 1,70.

Avem Farul cu Dinamo, un meci pe care îl văd de egalitate. L-am jucat închis, sub 3,5 goluri și peste 3,5 cartonașe și am o cotă de 1,80. Mâine avem Unirea Slobozia – U Cluj, U Cluj a fost învinsă la Iași în etapa trecută.

ADVERTISEMENT

Nu vin cu o surpriză, dar îmi e frică să joc 2 solist. Slobozia a chinut FCSB și Rapid, așa că o să joc peste 2,5 offsaiduri, peste 1,5 goluri, peste 3,5 cartonașe și peste 7,5 cornere, iar pariul meu are o cotă de 3,75”, a spus Super Gigi.

Ce se vede Super Gigi la FC Botoșani – Rapid sau CFR Cluj – Poli Iași: „Stau liniștit”

„La CFR Cluj – Poli Iași joc așa: CFR câștigă sau face egal, CFR marchează peste 0,5 goluri, CFR Cluj va avea peste 0,5 cartonașe și CFR Cluj va avea peste 2,5 cornere. Este un pariu care trebuie să iasă în minutul 20, am un 1,40 decent aici.

ADVERTISEMENT

Ultimul meci al zilei de mâine este Oțelul – Universitatea Craiova. Îl văd un rezultat de egalitate, dar nu l-am luat egal. Am luat Oțelul marchează sub 2,5 goluri și Oțelul va avea sub 5,5 cornere. Craiova are posesie, iar Oțelul nu mai atacă dacă îți dă un gol.

La Hermannstadt – Sepsi am o cotă mare aici. Nu am vrut să o forțez pentru că mi s-a părut că ajung ușor la ea prin peste 2,5 offsaiduri în meci, peste 1,5 goluri, peste 2,5 cartonașe și peste 7,5 cornere. Am ajuns la o cotă de 2,80.

ADVERTISEMENT

Avem FC Botoșani – Rapid, meci greu după ce am jucat la egal cu Oțelul. Am jucat fiecare echipă va avea peste 2,5 cornere și fiecare echipă va avea peste 0,5 cartonașe. Am o cotă de 1,60 și stau liniștit.

Închidem cu FCSB – Gloria Buzău. Nu iau 1 solist, iau FCSB câștigă sau face egal, FCSB marchează peste 0,5 goluri, FCSB va avea peste 0,5 cartonașe și FCSB va avea peste 3,5 cornere și am o cotă de 1,50, este mai mare decât la 1 solist”, a mai spus Gigi Stancu.

Pronosticurile lui Super Gigi pentru Farul - Dinamo, FCSB - Gloria Buzău, dar și pentru celelalte meciuri din etapa a 12-a