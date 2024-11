Pronosticurile lui Super Gigi pentru U Cluj – FCSB, dar și pentru celelalte meciuri din etapa a 16-a din Superliga! Ce anticipează la Dinamo – CFR Cluj

Etapa cu numărul 16 din SuperLiga găzduiește meciuri la cel mai înalt nivel, precum U Cluj – FCSB, Dinamo – CFR Cluj sau Rapid – UTA Arad. Super Gigi a oferit ponturi care vă pot aduce bani în buzunar în această săptămână.

Super Gigi a luat în vedere cele mai tari meciuri din și a spus ce vede la Dinamo – CFR. Celebrul Gigi Stancu a dat pronosticuri și la U Cluj – FCSB, primul meci al „roș-albaștrilor” .

„Eram pe meciul dintre Oțelul și Botoșani și am dat de un pariu super frumos. Minim 3 cornere sau minim 4 cornere pentru Oțelul Galați. Peste 2,5 cornere pentru Oțelul în prima repriză este cota 2.05, iar la 3,5 este cota 3.40, care deja e bombă.

Avem meciul dintre Dinamo București și CFR Cluj, iar din punctul meu de vedere această partidă este de egal, un meci de ‘X’. Am văzut totuși ce limite are Dinamo, pe când CFR este o echipă cu probleme, însă oricând îți poate da cu terenul în cap.

Poli Iași – Sepsi, acesta este un meci de sub la goluri. Vom face un bet-builder și vom lua sub 3,5 goluri, vom pune că vor fi peste 7 cornere, la care vom adaugă sub 6,5 cartonașe, punem că vor fi și minim 3 ofsaiduri și am ajuns la o cotă de 2.35”, a spus Super Gigi în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„Universitatea Craiova – Hermannstadt este un meci cu multe necunoscute”

Super Gigi a analizat restul partidelor din etapa cu numărul 16 din Superliga și meciul care l-a pus pe gânduri pe cunoscutul parior a fost cel dintre Universitatea Craiova și FC Hermannstadt, despre care a spus că are multe necunoscute.

„Universitatea Craiova – Hermannstadt este un meci cu multe necunoscute. Ai merge pe pariul 1 solist, dar nu știi exact ce se întâmplă acolo, că-l schimbă pe Costel Gâlcă, nu-l schimbă. Vom face un bet-builder în care vom pune că se vor marca 2 goluri, la care voi adaugă că Universitatea va avea 6 cornere în meci și că Baiaram va avea un șut pe poartă în meci, la care mai luăm și că vor fi peste 2,5 cornere în meci și ajungem la o cota de 3,75.

La fel aș dori să joc și la Rapid – UTA, un meci care ar trebui să fie de ‘1 solist’. O să iau 2 goluri în meci, la care punem că Boupendza va avea 1 șut pe poartă, trecem că Rapid va avea 4 cornere, iar la cartonașe vom adăuga 3, iar la ofsaiduri pariem pe peste 2,5 pentru a ajunge la o cotă de 3.00 la acest bet-builder.

Avem Unirea Slobozia – Farul, unde voi face tot un bet-builder, cu 2 goluri în meci, la care mai punem 8 cornere și mai adăugăm 3 ofsaiduri și ajungem la o cotă de 2.35 și am terminat cu acest meci.

U Cluj – FCSB este un meci tare de tot! O văd favorită pe FCSB și voi lua un X2 cu minim un gol marcat de FCSB, voi adaugă 9 cornere cu 4 cartonașe și încă 3 ofsaiduri și am ajuns astfel la o cotă de 3.75.

La Gloria Buzău – Petrolul vom paria pe sub 2,5 goluri, peste 7 cornere, sub 6,5 cartonașe și sub 4,5 ofsaiduri și am făcut o cotă de 2.20”, a încheiat Super Gigi.