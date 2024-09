Pronosticurile lui SuperGigi pentru etapa a 11-a din Superliga! Care sunt cele mai ofertante cote

Etapa cu numărul 11 din campionatul intern aduce cu o serie de partide mai mult decât interesante. Fără a exista un derby de înaltă clasă, sunt jocuri din care se poate face un profit excelent.

SuperGigi, pronosticuri interesante pentru etapei a 11-a

Etapa a 11-a din SuperLiga se apropie cu pași repezi, iar SuperGigi, cel mai tare specialist din pariuri, a venit într-o nouă ediție a cu ponturi care vă pot umple de bani.

”La Petrolul cu Hermannstadt nu trebuie să joci un bet builder de 1.400, dar poți să joci peste 2,5 ofsaiduri, sub 2,5 goluri, nu marchează ambele și sub 11,5 cornere. Și e o cotă de 3.40. Îl văd un meci din ăla de luptă.

La celălalt meci al zilei, la Dinamo cu Botoșani, eu văd meci greu pentru Dinamo. Îl văd cu ambele echipe marchează, cu peste 2,5 ofsaiduri, peste 3,5 cartonașe și peste 8,5 cornere. Piesa de rezistență este acel GG în acest bet builder și am cotă 6,00.

Urmează Poli Iași cu U Cluj și mi se pare un meci greu pentru clujeni. Liderul va trebui să se mai încurce și el. Văd peste 2,5 ofsaiduri, sub 2,5 goluri, nu marchează ambele, sub 6,5 cartonașe și sub 11,5 cornere. Iar o cotă de 3,20”, a declarat SuperGigi.

Merge pe victoria Farului la Buzău

”Apoi e CFR cu UTA. Aici am făcut bet builder mare. UTA mi se pare slăbuță, are ceva probleme, nu degeaba a făcut egal cu Iași, foarte puține puncte. Am luat că marchează Louis Munteanu gol, peste 2,5 ofsaiduri, Deac dă șut la poartă, Tachtsidis dă șut la poartă. CFR marchează minim 2 goluri, CFR câștigă, peste 3,5 cartonașe și CFR peste 5,5 cornere. Aici avem o cotă de 14,00.

La Rapid cu Oțelul am cotă de 22,00. Am zis Rapid câștigă, 3 ofsaiduri, 3 goluri, Christensen șut pe poartă, Petrila șut pe poartă, Rareș Pop șut la poartă, 4 cartonașe și 9 cornere. Va fi over pentru că Oțelul va fi obligată să iasă la joc.

La Gloria Buzău – Farul o văd pe Farul câștigând meciul. Farul iar a început să lege victorii. Am Alibec înscrie, peste 2,5 ofsaiduri, peste 2,5 goluri, Farul câștigă, 4 cartonașe în meci și 9 cornere. Cotă de 11,00 din bet builder-ul ăsta”, a continuat el, la FANATIK SUPERLIGA.

Cotă uriașă de la Universitatea – Craiova – Unirea Slobozia

SuperGigi a fost nevoit să schimbe puțin pariul la Sepsi cu FCSB după ce a aflat că Gigi Becali a anunțat deja echipa de start la FANATIK SUPERLIGA. El l-a înlocuit pe Daniel Bîrligea cu Octavian Popescu, după ce patronul ”roș-albaștrilor” a anunțat că atacantul va fi odihnit.

”Închid ziua la Sepsi cu FCSB. Oaspeții nu mai trebuie să piardă puncte. La nivel de jucători am Olaru șut pe poartă, am Tavi Popescu șut pe poartă, am FCSB câștigă, 4 cartonașe și 9 cornere. E o cotă de 28,00 la bet builder-ul ăsta. O cotă foarte mare. Am voie doar 7 bet buildere pe un singur bilet. L-am pus cu 2 lei și sar de un milion de lei, câștigul maxim.

Și am ultimul meci, cel de luni, închiderea de etapă, . Am făcut o cotă de 55,00 la bet builder-ul ăsta. Am Koljic înscrie, Mitriță înscrie, 4 ofsaiduri, Craiova câștigă ambele reprize, Mitriță va avea două șuturi pe poartă, Paradela va avea șut pe poartă, Craiova marchează minim 3 goluri, peste 3,5 cartonașe și Universitatea Craiova va avea peste 6,5 cornere”, a precizat SuperGigi.

Ponturile lui SuperGigi pentru etapa a 11-a