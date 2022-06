După recentele declarații ale lui Olaf Scholz de susținere la adresa Ucrainei, principalul propagandist al lui Putin a declarat la emisiunea sa de la televiziunea de stat rusească că Stalin a greșit atunci când a permis Germaniei să existe.

Vladimir Solovyov, care s-a remarcat prin emisiunea sa de la televiziunea de stat a Rusiei a fi principalul propagandist al lui Vladimir Putin, a declarat că „tovarășul Stalin” a făcut o greșeală când a permis Germaniei să existe în continuare. În plus, acesta a adus în discuție posibilitatea întreruperii exportului de gaze naturale către Berlin în contextul în care .

„Olaf Scholz este extraordinar de obraznic în ultima vreme. El a declarat: vom ajuta Ucraina cu bani și arme, până ce Putin va pricepe că a făcut o greșeală fatală. Ei bine, Gorbaciov a făcut o greșeală fatală atunci când a permis reunificarea Germaniei, aceea este o greșeală.

Tovarășul Stalin a făcut o greșeală atunci când a decis că ar trebui să permitem Germaniei să continue să existe. De ce mai livrăm gaze Germaniei dacă au decis să ofere arme grele Ucrainei? Să ardă în iad!”, a declarat Vladimir Solovyov.

