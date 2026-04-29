Propunere de modificare a Codului Rutier. Ce este „culoarul de salvare” și ce vor trebui să facă șoferii

Un proiect de lege inițiat de parlamentari USR, cărora li s-au alăturat deputați și senatori de la alte partide, propune modificarea Codului Rutier astfel încât să reglementeze cu precizie mai mare modul în care trebuie să acționeze șoferii atunci în trafic apar mașini care au dreptul să folosească girofaruri (poliție, salvare, pompieri ș.a.).

„Dispozițiile OUG 195/2002 nu reglementează în mod clar comportamentul pe care trebuie să-l adopte conducătorii de autovehicule pentru facilitarea trecerii autovehiculelor cu regim de circulație prioritară (…) Obligațiile indicate în cuprinsul dispozițiilor articolului 37 se pot aplica în practică doar în situațiile în care vehiculele se deplasează pe drumuri publice fără condiții de trafic intens sau ambuteiaje tipice condițiilor de trafic urban”, susțin inițiatorii în expunerea de motive.

Cum se creează culoarul de salvare

Articolul menționat impune șoferilor să oprească imediat pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului atunci când trec mașinile cu girofaruri cu lumină roșie. Când este vorba de mașinile cu girofaruri albastre, șoferii trebuie să reducă viteza și, din nou, să se dea cât mai aproape de marginea drumului.

Inițiatorii cred că obligația actuală funcționează doar în circumstanțele când drumul respectiv are câte o singură bandă pe sens. În cazul drumurilor cu mai multe benzi pe sens, șoferii procedează cum pot pentru a se da din calea mașinilor cu girofar.

Din acest motiv, parlamentarii inițiatori vor să instituie „culoarul de salvare” care este definit astfel: „spațiul liber creat, după caz, între banda de circulație și axa drumului sau între benzile de circulație, în cazul formării unui ambuteiaj, blocaj rutier sau a unei încetiniri a traficului, de către participanții la trafic, pentru facilitarea trecerii autovehiculelor cu regim de circulație prioritară care au în funcțiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă și sonore, pe drumurile publice pe care nu există o bandă de urgență dedicată acestora.”

Reglementare pentru drumurile cu mai multe benzi

Culoarul de salvare pe drumurile cu câte o bandă pe sens se vor forma ca și până acum: șoferii trag cât mai mult pe dreapta astfel încât mașinile cu girofar să aibă loc să treacă. Schimbarea survine în cazul drumurilor cu mai multe benzi pe sens impunând șoferilor de pe banda întâi să se apropie cât mai mult de mijlocul drumului.

„Pe drumurile publice cu două sau mai multe benzi pe sens, conducătorii de vehicule care se află pe banda superioară se vor deplasa cât mai mult spre axa drumului, iar conducătorii de vehicule care se află pe celelalte benzi, se vor deplasa cât mai aproape de vehiculele de pe banda inferioară, respectiv cât mai aproape de acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau , în sensul de deplasare”, prevede proiectul de lege.

Totodată, este interzisă circulația altor vehicule prin culoarul de salvare în afara autovehiculelor cu regim de circulație prioritară care au în funcțiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă și sonore, acest lucru .

Inițiatorii proiectului susțin că modificare propusă vine la capătul unor profesioniști din domeniul circulației rutiere și al transporturilor. De asemenea, a fost consultată și legislația rutieră din alte țări, cum ar fi Germania, unde măsura a fost impusă tocmai pentru a reglementa situația drumurilor cu mai multe benzi de circulație pe sens.