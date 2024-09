FCSB a jucat sezonul acesta aproape toate meciurile pe Stadionul Steaua, Arena Națională găzduind diverse evenimente, respectiv concerte în ultimele patru luni de zile. Campioana en-titre a disputat și un meci pe stadionul Arcul de Triumf, cu UTA Arad, iar , suprafața de joc le-a dat mari bătăi de cap jucătorilor.

Propunere în direct pentru Gigi Becali: „De ce nu și-a făcut un stadion?” / „La Berceni ar merge o arenă pentru FCSB, are și metrou”. Cât ar costa totul

Problema stadionului este una sensibilă în ceea ce privește FCSB-ul în acest moment. Campioana României dispune de o bază modernă de pregătire în Berceni, însă nu are în proprietatea sa un stadion pe care să iși dispute meciurile de pe teren propriu. a fost până în acest sezon stadionul principal pentru meciurile de „acasă”, iar mai nou, Ghencea a devenit noua casă a echipei patronate de Gigi Becali.

Chiar dacă a declarat acum ceva timp că își dorește să construiască un stadion pe care FCSB să joace în UEFA Champions League, Gigi Becali nu a făcut nimic concret în această direcție, iar startul slab de campionat se datorează și gazonului aflat în stare deplorabilă pe Ghencea.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste, Vivi Răchită și Florin Gardoș au analizat unde și cât ar putea să investească Gigi Becali pentru a construi o arenă la standarde europene pentru gruparea roș-albastră.

„Va fi importantă și suprafața de joc. Într-adevăr Ghencea arată rău. Și plus am și văzut comentariiile multora dintre fanii FCSB-ului, nu le poartă nici noroc. Cred că doar cu Farul au câștigat în campionat pe Ghencea în acest sezon. I-a bătut Oțelul, i-a bătut Iașiul, când au câștigat cu UTA au câștigat pe Arcul de Triumf..” , a transmis Cristi Coste.

„În Ghencea nu sunt primiți bine. De la personalul auxiliar până la toată lumea se uită mai așa la ei. Pânî și jucătorii de la FCSB vin puțin stingheri, energie negativă, se bucură toată lumea când FCSB-ul nu câștigă pe Ghencea, mă refer la steliști. Acum, care sunt steliștii, iar o să începem, eu cred că steliștii sunt cei care se numesc Steaua, nu? Dacă te numești Steaua ești stelist”, a declarat Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Florin Gardoș: „Echipele mari din Europa câștigă mulți bani din bilete”

Echipele de top din Europa câștigă mulți bani din vânzarea de bilete, iar un stadion propriu ar elimina și cheltuielile cu chiria. Pentru partidele din Europa League, FCSB a demonstrat încă o dată că este cea mai iubită echipă din România, realizând .

Vivi Răchită este de părere că Gigi Becali nu ar avea de investit atât de mulți bani pentru a construi un stadion pentru FCSB, în condițiile în care campioana en-titre a României încasează peste 20 de milioane de euro pentru participarea în Europa League.

„Eu mă gândesc la Gigi Becali, la banii pe care îi are, de ce nu au făcut un stadion, știi că spunea la un moment dat că va face stadion în Pipera. Asta era casa lor. Știi cât a costat stadionul din Ploiești? 18 milioane de euro, inclusiv TVA. Hai pune 20 de milioane, 15.070 de locuri. Gigi ia 20 de milioane acum din Europa League”, a transmis Vivi Răchită.

„Nu e chiar așa simplu, să știi. Și-au făcut o bază de pregătire. Dacă vrei să îi dai exemplu lui Gigi Becali să facă un stadion, îi dai exemplul Hagi. Pentru că îl iei din câmp și îl faci. Pentru că asta spui, unde să facă stadion?”, a intervenit din nou Cristi Coste.

„Păi apropo de asta, aveam o problemă și eu la tendon că mai joc pe fel și fel de terenuri și am fost la Ovidiu Kurti și nu mai fusesem în zonă de vreo trei ani. Am ajuns acolo, ditamai stația de metrou, tot ce vrei, are spațiu suficient, chiar mă gândeam, bă un stadion aici ar fi senzațional. Mai ales că echipele mari din Europa câștigă mulți bani din bilete, când nu mai ai de plătit o chirie, e ceva. Și m-am întrebat ce inspirat a fost Nea Gigi să cumpere aici, să facă aici baza, metrou, inspirat, ăsta a fost norocul”, a vorbit Florin Gardoș.

„Ideea este că oricum zona deja arată altfel. Și centura este rezolvată pe partea aceea de Popești-Leordeni, se circulă altfel, nici pasajul nu era acum trei ani. Acuma se ajunge foarte repede pe partea aceea, nu trebuie să bați tot orașul ca să ajungi la Berceni. Deci tu spui că ăsta ar fi sfatul tău, să facă un stadion”, a completat Cristi Coste.

„S-ar putea face sub 50 de milioane acum un stadion?”, a spus Florin Gardoș.

„Au mai crescut prețurile, dar dacă ai un proiectant bun și o echipă de constructori care se țin de proiect.. Noi am început stadionul de la Ploiești, de când am început și până când l-am dat în folosință într-un an de zile. Au făcut stadion de UEFA 4, în 2011. La noi niciodată nu s-a schimbat gazonul pentru că am avut și noroc. Am luat suprafața de joc din Ungaria, au venit cu niște tiruri frigorifice, n-am găsit firma care să îl schimbe de două ori pe an ca pe Arena Națională”, a încheiat Vivi Răchit la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

