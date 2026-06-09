Sport

Propunere incredibilă pentru fotbalul românesc din partea premierului desemnat de Nicușor Dan: „Cupă comună cu vecinii noștri”

Eugen Tomac este premierul desemnat de Nicușor Dan și are doar câteva zile la dispoziție să obțină votul de încredere al partidelor pentru formarea noului Guvern. Ce propunere inedită a făcut pentru fotbalul românesc
Ciprian Păvăleanu
09.06.2026 | 08:30
Propunere incredibila pentru fotbalul romanesc din partea premierului desemnat de Nicusor Dan Cupa comuna cu vecinii nostri
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Eugen Tomac și-ar dori o cupă comună cu Republica Moldova. Foto: Colaj FANATIK
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Eugen Tomac (44 de ani), prim-ministrul desemnat de Nicușor Dan, a făcut o propunere inedită în legătură cu modul de desfășurare al Cupei României. Omul politic, născut în sudul Basarabiei, în comuna Babele, a dezvăluit că i-ar plăcea ca echipele din România și cele din Republica Moldova să se dueleze într-o cupă comună.

Eugen Tomac, propunere inedită pentru fotbalul românesc

Doar câteva zile mai are la dispoziție Eugen Tomac să obțină votul de încredere al partidelor din România pentru a forma viitorul Guvern, iar luni seară a încheiat negocierile cu trei dintre ele. Într-o discuție la Antena 3, prim-ministrul desemnat de președintele Nicușor Dan a abordat și subiecte privind sportul românesc.

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Deși ar fi aproape imposibil de realizat, întrucât câștigătoarele de cupă primesc un loc în cupele europene, Eugen Tomac recunoaște că ar fi foarte încântat dacă echipele din România și cele din Republica Moldova s-ar putea întrece într-o cupă comună. „România și Republica Moldova sunt două state independente, dar pe teritoriile noastre locuiește același popor. Eu cred că e foarte bine să încurajăm activitățile sportive. Mi-aș dori foarte mult să avem o cupă comună”, a spus Eugen Tomac pentru sursa citată.

În ceea ce privește favorita sa la Campionatul Mondial, prim-ministrul desemnat s-a abținut să dea un răspuns, însă a dezvăluit că vrea ca turneul final să fie câștigat de o națională europeană: „Mi-aș dori să câștige o țară europeană. Am simpatii, dar aș prefera să le păstrez pentru mine, dar mi-aș dori să fie o echipă din Europa”, a mai spus Tomac.

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Gigi Becali a dat un verdict clar despre Eugen Tomac

Înainte ca Nicușor Dan să desemneze un prim-ministru, Gigi Becali a dezvăluit că avea informații cum că decizia finală se va lua între Eugen Tomac și Alexandru Nazare. Cu toate că patronul FCSB recunoaște că este prieten cu Tomac, el este de părere că alegerea mai înțeleaptă ar fi fost alta.

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„Adică ce am vorbit eu cu Grindeanu, cred că nu se supără. A zis că sunt pe listă câteva variante. La care eu am spus ‘Nazare şi Tomac’, ce am auzit tot de la voi din presă, şi astea două sunt pe listă, dar nu este încă hotărât. Eu l-am întrebat pe Grindeanu, de Tomac şi Nazare, a zis: ‘Nea Gigi, sunt şi ei pe listă’. După aceea eu i-am spus, din punctul meu de vedere, Nazare e specialist. Asta i-am spus. Dacă vreţi să-l puneţi pe Tomac, să-l puneţi pe Tomac, dar nu se compară, ca şi competenţă. E diferență ca de la cer la pământ. Şi cu Tomac sunt prieten, cu Nazare nu sunt, spunea Gigi Becali la Antena 3, înainte ca Nicușor Dan să-l aleagă pe Eugen Tomac.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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