Propunere incredibilă pentru FRF din partea Iranului! Țara aflată în război a luat decizia, după ce a amenințat România

Naționala României ar putea să dispute în vară o partidă amicală contra reprezentativei din Iran, țară care se află într-o situație dificilă din punct de vedere geopolitic. Cei de la FRF au primit propunerea, însă momentan nu au dat un răspuns.

Partidă amicală între România și Iran? Propunere surpriză venită pe adresa FRF

a transmis Federației Române de Fotbal o propunere oficială pentru organizarea unui meci amical în vara acestui an, într‑una din ferestrele de joc ale FIFA dedicate meciurilor de pregătire. Oficialii iranieni au luat legătura cu conducerea FRF pentru a discuta posibilitatea unui amical înainte ca ambele echipe să intre în alte angajamente sportive, notează .

Propunerea vine într‑un moment complicat din punct de vedere geopolitic, dată fiind escaladarea conflictului dintre Iran și Statele Unite ale Americii și Israel, după ce tensiunile militare și operațiunile armate continuă în Orientul Mijlociu. În ultimele zile, Iranul a interzis echipelor sale sportive să călătorească în țări considerate „ostile”, din motive de securitate, ceea ce a generat incertitudini și în privința participării lor la Cupa Mondială din 2026 găzduită de SUA, Canada și Mexic.

a evoluat în război deschis în ultimele luni, cu bombardamente, amenințări reciproce și tensiuni politice intense. Teheranul acuză Statele Unite și aliații săi de agresiune, iar administrația de la Washington a luat în calcul operațiuni terestre pe teritoriul iranian, ceea ce a amplificat haosul regional. România a intrat, de asemenea, în atenția oficialilor iranieni după ce a permis utilizarea unor baze militare de către forțele americane, amestecând subtil sportul cu tensiunile diplomatice.

„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică”, erau declarațiile lui Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe

România are programat deja un meci amical cu Georgia

Echipa națională a României nu a reușit calificarea la Cupa Mondială din această vară, iar astfel tricolorii vor fi nevoiți să privească turneul de la televizor. După duelul amical cu Slovacia, pentru țara noastră urmează o fereastră FIFA, în vară, când ar putea să fie și partida contra celor din Iran.

Pentru acea perioadă FRF a parafat până acum o singură întâlnire, cu Georgia, în deplasare, fiind în căutarea unui alt adversar cu care să dea piept în pregătirea campaniei de Nations League ce va începe în luna septembrie, cu confruntarea împotriva Suediei.