Propunere majoră anunțată de Guvern: salariile uriașe scad de la 12.000 la 5.000 de lei. Cine sunt cei afectați

Ministra mediului, Diana Buzoianu, a anunțat o măsură radicală privind Consiliul de Administrație al Romsilva. Ea a propus ca indemnizațiile membrilor să fie reduse de la 12.000 de lei la 5.000 de lei, insistând că această sumă nu trebuie depășită. În contextul reducerii cheltuielilor statului, Buzoianu susține că această măsură este necesară pentru a elimina excesele financiare din instituție.

Propunerea ministrului mediului: salarii mult mai mici pentru acești angajați

Oficialul a subliniat că , dar trebuie avizate de minister. Totuși, actuala legislație le permite membrilor CA să își stabilească singuri nivelul veniturilor. Buzoianu a transmis că nu va accepta o sumă mai mare de 5.000 de lei, considerând acest plafon rezonabil.

”Din perspectiva Consiliului de Administraţie Romsilva, eu am redus de la 12.000 de lei la 5.000 de lei, dacă nu mă înşel şi aceasta cu siguranță nu este o sumă care va fi atinsă pe plafonul nou pus. Legea este una cumva aberantă, pentru că, practic, eu după ce am pus această sumă tot legea vine şi spune că într-un termen de nu ştiu câte săptămâni Consiliul de Administraţie creează un fel de comitet tot din dumnealor format, care vine şi spune cât ar trebui să fie indemnizaţia lor.

Deci dumnealor decid asupra propriei indemnizaţii, care ar trebui să fie nivelul indemnizaţiei. Acuma, Ministerul avizează această sumă. Eu sper că nu va veni la mine o sumă de avizare mai mare de 5.000 de lei, pentru că mie mi se pare că este o sumă mai mult decât rezonabilă pentru munca care se va desfăşura în această perioadă la Romsilva”, a afirmat Diana Buzoianu, la

Diana Buzoianu: „Sunt vizate doar posturile de șefi”

Ministra a punctat că situații similare există și în alte structuri din subordinea Ministerului Mediului. Potrivit ei, aceste „anomalii” pot fi corectate, însă doar dacă există voință politică pentru schimbare. Decizia oficialului din Guvernul Bolojan vine după protestele sindicaliștilor din silvicultură. La ultima manifestare, liderii sindicali nu au lăsat-o pe Diana Buzoianu să le vorbească protestatarilor.

Reforma anunțată de minister Buzoianu a precizat că posturile personalului operativ nu sunt puse în pericol, ci funcțiile de conducere. În acest context, din 99 de directori existenți în prezent, doar 12 vor rămâne pe posturi. Practic, aproximativ 90% din conducere va fi restructurată, iar ministerul estimează economii de aproape 19 milioane de lei anual.

„Niciun post din teren nu e în pericol – sunt vizate doar posturile de şefi. Am spus-o public şi repet: pădurarii rămân, oamenii din teren rămân. Reforma taie din vârf, nu din teren: din 99 de directori vor rămâne 12, vom păstra circa 10% din numărul de directori, iar economiile de aproximativ 19 milioane lei/an merg înapoi în pădure – în operaţiuni, monitorizare, prevenirea tăierilor ilegale şi condiţii mai bune pentru personalul silvic”, a declarat ministrul mediului, Diana Buzoianu.