Propunere pentru schimbarea Stadionului Ghencea la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni: ”Să fie ca la Bayern Munchen”

ADVERTISEMENT

Deputat din partea AUR, Monica Iagăr a fost prezentă la întâlnirea din Parlament cu jucătorii Stelei care au adus marele trofeu în România. Marea atletă a precizat pentru FANATIK că a propus câteva schimbări la stadionul din Ghencea.

Ce schimbări se pregătesc la stadionul din Ghencea

Multiplă campioană națională la săritura în înălțime, dublă campioană europeană și participantă la Jocurile Olimpice din 2000 și 2004, Monica Iagăr își dorește ca esplanda de la stadionul Steaua să fie deschisă publicului.

ADVERTISEMENT

”Stadionul Steaua trebuie să fie un spațiu deschis și mi-aș dori ca acea esplanadă din fața stadionului, și i-am propus domnului comandant, precum și spațiile comerciale de la stadion, să fie mișcare pentru copii, bănci.

Poate mai stă cineva acolo la o cafea cu un sportiv mare cum se întâmplă la Bayern Munchen, să mai povestească, să se uite la un meci. A zis că se gândesc la asta”, a Monica Iagăr, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce indemnizație de merit vor primi eroii de la Sevilla

Fosta mare atletă a fost implicată în organizarea și a precizat că au început deja demersurile pentru ca fiecare component al acelei echipe să primească indemnizație de merit.

ADVERTISEMENT

”Am trăit cu voi acele momente și discutăm și cu domnul comandant. Pentru toți cei prezenți la Parlament a fost un moment emoționant. M-am implicat în acest demers pentru că eu am fost sportivă clubului Steaua din 1988 și până în anul 2000 și am crescut alături de aceste legende și le port un respect total.

ADVERTISEMENT

Propunerea legislativă se referă la modificarea unui articol din lege, prin care toți cei care să primească acea indemnizație de merit de 6.000 de lei. Deci nu se va umbla la actul bugetar, doar că vor putea obține și ei această sumă.

Este vorba de o rectificare pentru generația 1986. Îi așteptăm acum și pe cei care vor veni din urmă să scrie istorie. Aștept și eu să îmi bată și mie cineva recordul la săritura în înălțime după 25 de ani”, a spus ea.

ADVERTISEMENT

Parcursul propunerii pentru indemnizație

Monica Iagăr speră ca propunerea să nu întâmpine dificultăți și să poată primi toate avizele în cel mai scurt timp. Deputatul AUR a mai precizat că ultimul pas îl reprezintă aprobarea venită de la președintele României.

”Ciprian Paraschiv urmărește foarte bine parcursul legislativ și eu sunt convinsă că va ajunge foarte repede în Senat pentru că se va face lobby și vom discuta cu toți demnitarii. Am strâns deja semnăturile și se va înscrie pe 11 mai deja în Biroul Permanent înainte de sesiunea parlamentară.

Depinde ce avize vom primi în comisii, dar eu cred că în 60 de zile se vor obține toate avizele, apoi trebuie promulgată de domnul președinte. Sperăm să nu conteste cineva așa cum s-a întâmplat cu domnul Novak. Eu cred că merită asta și istoria noastră nu trebuie uitată într-un colț pentru că au și dânșii o vârstă. Ei chiar merită.

Helmuth Duckadam și-a vândut mănușile ca să își poată acoperi costurile pentru traseul medical. Este vorba însă în primul rând de respect și recunoștință pentru o performanță unică. Ne bucurăm că încă îi avem printre noi. Să ne păstrăm speranța că sportul ne mai poate oferi momente extraordinare. Performanțele se fac cu muncă multă, nu cu ChatGPT și AI”, a spus Iagăr, pentru FANATIK.