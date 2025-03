Propunere surprinzătoare a AUR la președinția României în locul lui Călin Georgescu. Prima reacție a lui Dumitru Dragomir: “Un profesor deștept!”

La ediția de luni a emisiunii Profețiile lui DON Mitică, Dumitru Dragomir și-a spus părerea despre propunerea de ultim moment cu care AUR ar veni pentru președinția României în locul lui Călin Georgescu.

Ce spune Dumitru Dragomir despre Dan Dungaciu, propunerea surprinzătoare a AUR la președinția României în locul lui Călin Georgescu

La nici 24 de ore de când , în spațiul public au apărut informații conform cărora partidele suveraniste ar veni deja cu variante de rezervă.

Luni, la Profețiile lui DON Mitică, moderatorul Horia Ivanovici i-a prezentat invitatului său, Dumitru Dragomir, numele pe care AUR l-ar putea arunca în lupta electorală de pe 4 mai 2025.

”Hai să-ți spun una tare de tot. Știi cine va candida în locul lui Călin Georgescu? Să ții minte ce ți-am zis Și tu dai bombe, dar uite una tare: Dan Dungaciu”, a spus Ivanovici.

Despre Dan Dungaciu (56 de ani), un cunoscut sociolog și geopolitician român, care este și profesor universitar la Catedra de Sociologie a Universității din București, Mitică Dragomir a avut numai cuvinte de laudă.

Pe de altă parte, oracolul din Bălcești este sceptic în privința timpului pe care Dungaciu îl are la dispoziție pentru a mai intra în cursa electorală. ”E un profesor deștept. Nu are timp, nici măcar să strângă semnături până sâmbătă nu poate”, a fost replica lui Mitică.

Pe de altă parte, Dragomir a spus că mai indicate ar fi variantele Cristela Georgescu și Anca Alexandrescu pentru a-l înlocui pe Călin Georgescu. ”Dacă ar fi să bage pe cineva să încurce pe toată lumea, ar fi Anca Alexandrescu (n.r. jurnalistă Realitatea Plus).

Dacă luau semnăturile și o băgau pe doamna Cristela (n.r. soția lui Călin Georgescu), se bătea cu toți. Dacă o băgau pe Anca Alexandrescu se bătea cu toți”, este părerea lui Dragomir.

Horia Ivanovici a insistat și i-a spus lui Dragomir că varianta Dan Dungaciu este una cât se poate de solidă. ”O să vezi că toți, inclusiv Georgescu, se vor alinia în spatele lui Dan Dungaciu. Și Georgescu o să le spună la toți să-l voteze”, a afirmat moderatorul emisiunii.

”Când, că nu mai e timp? Eu cam știu tot ce se întâmplă în țara asta. Este un tip foarte deștept, nu are experiență politică. Experiență politică are doar Crin Antonescu. Forță are și Nicușor”, a completat Mitică.

Ce spune Dragomir despre șansele lui Simion și Ponta la prezidențiale

Cât despre varianta ca liderul AUR să intre în locul lui Călin Georgescu, Dragomir e convins că acesta are asigurată intrarea în turul 2 de pe 18 mai. ”Dacă se înscrie, Simion e în finală…”

Dragomir a mai spus că și Dungaciu are o șansă de a ajunge în turul 2, însă cu o condiție: să fie susținut de Georgescu. ”Domne, pe cine pune mâna Georgescu, ăla iese președinte. (n.r. Dacă pune mâna pe Dan Dungaciu?, întrebarea lui Horia Ivanovici) atunci joacă finala cu Nicușor Dan”, mai punctează Dragomir.

Un alt . Acesta are câteva atuuri de luat în calcul, în opinia lui Dumitru Dragomir.

”Ponta are de partea lui o televiziune foarte puternică. Are un patron de televiziune, Ghiță, om de caracter. Un gentleman. Și dacă îi tai mâinile, dacă a bătut palma cu tine se ține de cuvânt. Un tip tânăr de mare valoare.

Ponta are de partea lui, așa: are o televiziune (n.r. România TV), are pe patronul ăsta (n.r. Sebastian Ghiță), are o relație peste ocean insignifiantă, nebăgată în seamă, nu e un băiat prost, are un atac de frondă așa din partea celui mai mare partid (PSD), nu mai vorbesc și de PNL. Are împotriva lui vreo patru partide care nu îl suportă”, mai notează Mitică.