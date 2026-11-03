Propunere-surpriză de atacant pentru FCSB: „Era titular!”

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Cristi Balaj a identificat doi atacanți care, în opinia sa, ar fi putut reprezenta soluții pentru ofensiva celor de la FCSB. Fostul președinte de la CFR Cluj i-a nominalizat pe Jovo Lukic și pe Alibek Aliev, fotbalist ajuns la Universitatea Cluj de la rivala din oraș, și a susținut că inclusiv cel din urmă, deși a fost rezervă în ultima partidă, ar fi avut loc în primul „11” al roș-albaștrilor. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj propune doi atacanți pentru FCSB: „Îți făceai treaba”

Cristi Balaj consideră că FCSB ar fi putut găsi soluții pentru compartimentul ofensiv inclusiv printre jucătorii ajunși la rivalele din SuperLiga. Invitat la FANATIK SUPERLIGA, fostul oficial al lui CFR Cluj a vorbit despre . Balaj a insistat în special asupra lui Aliev, despre care a remarcat că a ajuns gratuit la Universitatea Cluj și că nu a prins primul „11” în partida analizată. În opinia sa, acest lucru nu l-ar fi împiedicat să fie titular la FCSB.

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„Lukic ar fi fost bun la FCSB. Ar fi fost bun chiar și Aliev, care a fost rezervă la U Cluj, care a mers gratis acolo. Eu zic că și Aliev care, repet, a fost rezervă ieri ar fi fost titular la FCSB. Îți făceai treaba cu el”, a spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj a analizat duelul interesant dintre Macalou și Pădurariu

Dincolo de și opțiunile celor de la FCSB, Cristi Balaj a analizat și jocul disputat de ardeleni. Fostul arbitru internațional a apreciat că partida a fost una echilibrată, fără prea multe ocazii importante. Balaj a remarcat în mod special duelul dintre Macalou și tânărul Pădurariu, considerând că acesta a reprezentat unul dintre cele mai interesante momente ale confruntării.

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„Nu-mi permit să contrazic, dar nu știu în ce măsură nu merita nicio echipă să piardă, dar eu zic că nu merita nicio echipă să câștige. A fost un meci cu puține ocazii, cu anumite sclipiri ale lui Macalou, care l-a dominat pe Pădurariu, în ciuda faptului că nu a jucat deloc rău copilul.

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Macalou a câștigat multe mingi și de aceea pot să spun că a dominat un jucător chiar bun, în speță Pădurariu. Dar și el a fost, la rândul lui, dominat ofensiv. E un duel de studiat, a fost deliciul meciului. Acest duel a dat o frumusețe aparte meciului”, a explicat Balaj.

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În analiza sa, Cristi Balaj s-a oprit și asupra fazei din care s-a înscris golul. Fostul arbitru a criticat organizarea defensivă la o lovitură liberă, considerând că poziționarea jucătorilor a fost principala problemă: „Golul a venit în urma unei greșeli impardonabile. Poziționarea la faza fixă la acea lovitură liberă a fost dezastruoasă”, a mai adăugat Cristi Balaj.

Adrian Ilie știe ce jucători trebuia să transfere Gigi Becali la FCSB: „Se bătea la titlu!”

Discuția despre atacanții care ar fi putut ajuta FCSB a fost continuată de Adrian Ilie. Fostul mare internațional a mers chiar mai departe decât Cristi Balaj și a susținut că Gigi Becali ar fi trebuit să-i transfere pe Jovo Lukic și Macalou, doi dintre fotbaliștii remarcați în confruntarea cu Universitatea Cluj. În opinia sa, cu aceștia în lot, roș-albaștrii ar fi avut argumente serioase în lupta pentru titlu.

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„Joci cu doi închizători, dar uite cu cine jucai în fața lor înainte, Bîrligea, Olaru, Tavi Popescu, erau jucători. Până acum, din punctul meu de vedere, erau doi jucători care trebuiau să joace la FCSB. Macalou și cu Lukic. Dacă Gigi voia să-și facă echipă, trebuia să-i ia. Cu cei doi, FCSB se bătea la titlu de când începea campionatul.

Macalou, din poziție de unu la unu, este foarte bun. Pe Lukic lasă-l tot meciul, du-i mingea, fă-l să rateze. Eu zic că nici Nsimba nu va juca la FCSB. O să joace primele 3 meciuri, o să vedeți. În aglomerația aia, Nsimba nu e jucătorul care să aștepte mingea”, a declarat Adrian Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj a intervenit și a explicat de ce profilul lui Jovo Lukic ar putea reprezenta, în același timp, o problemă la FCSB. Fostul oficial de la CFR Cluj consideră că atacantul are nevoie de răbdare și de mingi trimise în careu, în condițiile în care poate decide un meci chiar și după o perioadă lungă în care nu iese în evidență: „Problema este că Lukic, dacă juca cum a jucat ieri, nu-l prindea pauza la FCSB. Omul nu are cum să înțeleagă. Vârful de atac Lukic e un vârf speculativ, adică îl lași 90 de minute pe teren. Dacă nu-i aduci mingi în careu, nu-l schimba”, a spus și Cristi Balaj.