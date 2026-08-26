Propunerea incredibilă a lui Mitică Dragomir pentru Nicușor Dan. Este vorba despre Guvern! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Aproape patru luni au trecut de la căderea guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură, iar perspectiva instalării unui executiv cu puteri depline este încă departe. Mai mult decât atât, după tensiunile şi agitaţia de la începutul verii, pe scena politică pare să se fi instalat acalmia. Dumitru Dragomir a sesizat această stare de lucruri şi a comentat situaţia la „Profeţiile lui Mitică”.

Mitică Dragomir nu mai vrea un nou guvern

Mai în glumă, mai în serios, Dumitru Dragomir consideră că, la cum merg lucrurile acum în România, ţara nici nu mai are nevoie de guvern. „Poporul nostru e atât de învrăjbit acum! Ca dovadă, eu nu mai vreau guvern nou! Iar ca mine sunt mii de români! Păi merge bine ţara. Nimeni nu conduce ţara, e cel mai bine”, a spus Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT

Dincolo de ironie, fostul şef a venit şi cu câteva argumente în sprijinul afirmaţiilor sale. „Nu mai dăm banii la alţii. , n-are voie să mai facă toate tâmpeniile pe care le-a făcut, fiindcă are batista trasă prin gură, n-are putere. Dă din coadă bine, dar nu mai are putere. Iar poporul iar a început să-şi revină”, a adăugat „Oracolul de la Bălceşti”.

Predicţia lui Mitică Dragomir pentru toamna politică

El a ţinut să facă însă o . „Eu spun acum o predicţie: Nicuşor în septembrie face guvern. Numeşte prim-ministru şi face guvern. Cred că spre sfârşitul lui septembrie avem guvern”, a opinat Dragomir.

ADVERTISEMENT

El admite însă s-ar putea să fie doar un guvern de formă, instalat doar pentru a evita alegerile anticipate. „S-ar putea să avem guvern de două parale, ca să nu se facă anticipate, să-şi piardă posturile”, a mai afirmat fostul deputat şi om de fotbal.

ADVERTISEMENT

Acesta a prezentat şi cele două scenarii de guvern şi şansele ca ele să schimbe ceva în bine în viaţa românilor. „Dacă-l face guvern politic s-ar putea să avem rezultate. Dacă face guvern tehnocrat se-alege praful! Ce susţinere are un guvern de tehnocraţi în parlament?”, a întrebat el retoric.

ADVERTISEMENT

Legat de numele viitorului premier, el a avansat două nume: „Normal şi drept, prim-ministru ar trebui să fie Grindeanu. Dar cred că îl pune pe Nazare”, este opinia lui Mitică Dragomir.