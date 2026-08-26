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Propunerea incredibilă a lui Mitică Dragomir pentru Nicușor Dan. Este vorba despre Guvern! Exclusiv

Dumitru Dragomir a comentat, la "Profețiile lui Mitică", acalmia neobișnuită de pe scena politică și a făcut o previziune neașteptată despre viitorul Guvern.
Daniel Spătaru
26.08.2026 | 06:04
Propunerea incredibila a lui Mitica Dragomir pentru Nicusor Dan Este vorba despre Guvern Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Situaţia de pe scena politică românească a fost comentată la "Profeţiile lui Mitică" Foto: colaj Fanatik
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Aproape patru luni au trecut de la căderea guvernului Bolojan prin moţiune de cenzură, iar perspectiva instalării unui executiv cu puteri depline este încă departe. Mai mult decât atât, după tensiunile şi agitaţia de la începutul verii, pe scena politică pare să se fi instalat acalmia. Dumitru Dragomir a sesizat această stare de lucruri şi a comentat situaţia la „Profeţiile lui Mitică”.

Mitică Dragomir nu mai vrea un nou guvern

Mai în glumă, mai în serios, Dumitru Dragomir consideră că, la cum merg lucrurile acum în România, ţara nici nu mai are nevoie de guvern. „Poporul nostru e atât de învrăjbit acum! Ca dovadă, eu nu mai vreau guvern nou! Iar ca mine sunt mii de români! Păi merge bine ţara. Nimeni nu conduce ţara, e cel mai bine”, a spus Mitică Dragomir.

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Dincolo de ironie, fostul şef a venit şi cu câteva argumente în sprijinul afirmaţiilor sale. „Nu mai dăm banii la alţii. Guvernul ăsta, Bolojan, n-are voie să mai facă toate tâmpeniile pe care le-a făcut, fiindcă are batista trasă prin gură, n-are putere. Dă din coadă bine, dar nu mai are putere. Iar poporul iar a început să-şi revină”, a adăugat „Oracolul de la Bălceşti”.

Predicţia lui Mitică Dragomir pentru toamna politică

El a ţinut să facă însă o previziune legată de viitorul politic. „Eu spun acum o predicţie: Nicuşor în septembrie face guvern. Numeşte prim-ministru şi face guvern. Cred că spre sfârşitul lui septembrie avem guvern”, a opinat Dragomir.

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El admite însă s-ar putea să fie doar un guvern de formă, instalat doar pentru a evita alegerile anticipate. „S-ar putea să avem guvern de două parale, ca să nu se facă anticipate, să-şi piardă posturile”, a mai afirmat fostul deputat şi om de fotbal.

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Acesta a prezentat şi cele două scenarii de guvern şi şansele ca ele să schimbe ceva în bine în viaţa românilor. „Dacă-l face guvern politic s-ar putea să avem rezultate. Dacă face guvern tehnocrat se-alege praful! Ce susţinere are un guvern de tehnocraţi în parlament?”, a întrebat el retoric.

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Legat de numele viitorului premier, el a avansat două nume: „Normal şi drept, prim-ministru ar trebui să fie Grindeanu. Dar cred că îl pune pe Nazare”, este opinia lui Mitică Dragomir.

Propunerea incredibilă a lui Mitică Dragomir pentru Nicușor Dan. Este vorba despre Guvern! Exclusiv

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Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
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