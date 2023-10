Propunerea lui Ivanovici pentru România – Elveția. „Spune-i, te rog, domnului Burleanu”

Trupa condusă de Edi Iordănescu a învins cu 4-0 selecționata Andorrei într-un meci în care stadionul a fost umplut de copii. Bucuria celor mici le-a dat aripi tricolorilor care au ajuns pe primul loc în grupă.

România – Elveția se poate juca doar cu copii pe stadion

“Bun, 4-0, Andrei, cum a fost, pe Arena Națională? Lăsând la o parte faptul că a fost emoționant. Mi-au plăcut copiii la nebunie și o să încep emisiunea prin a-ți face o propunere pe care te rog să o inaintezi președintelui Burleanu.

Să vorbiți în comitetul executiv. Ai cuvântul meu de onoare, eu cu Elveția, aș juca cu cu 50.000 de copii în tribună. Nu cred că e niciun risc, din contră, cred că am fi mult mai câștigați. Dacă vorbim de ‘Uniți sub tricolor’, acesști copii sunt uniți sub tricolor.

Te rog să-i spui lui Burleanu că propunerea mea oficială, pe care o fac oficial, dacă jucăm cu spectatori și nu se întâmplă nimic până atunci, eu aș juca cu 50.000 de copii în tribună. I-am văzut pe tricolori încărcați de entuziasmul acestor copii.

Au jucat în multe locuri cu atâta entuziasm, lăsând la o parte și valoarea adversarului, au jucat pentru acei copii. Chiar s-a jucat din inimă pentru copiii ăia unde vezi fericirea și puritatea aia. Acele zâmbete, niște imagini care mi-au ajuns la suflet”, a spus Horia Ivanovici.

România – Elveția ne poate duce la Euro

Cu stadionul suspendat din cauza scandărilor politice, tricolorii au fost susținuți la partida cu Andorra doar de copii. Chiar și fără restricții, FRF ar putea apela la această variantă și în meciul cu Elveția.

“Înțeleg că este vorba și de latura financiară. Atunci când joci cu Elveția cu 50.000 de plătitori sunt niște bani la bugetul federației și nu sunt niște bani puțini. Înțeleg lucrul acesta, sunt și eu om de business, dar eu aș face acest sacrificiu financiar.

Fiind vorba de o calificare, iau mai mulți bani, Pentru calificare. Și chiar dacă pierd câteva sute de mii de euro, că una este să pui bilet și să intre banii. O să fie încasări de peste 500.000, poate un milion, nu mă pricem. Dar să renunțe la acei bani pentru că sigur ne calficăm. Vibe-ul ăla nu se cumpără nici cu Mastercard”, a completat Horia Ivanovici.

“O să-i transmit, oricum, nu a fost prima oară pentru noi experiența asta. A fost o reconfirmare și o dovadă că la nivel administrativ se lucrează foarte bine. În momentul în care iei o federație cu buget de puțin peste 10 milioane și o duci la 30 de milioane fără să ai mari performanețe.

12 milioane de euro era bugetul federației în 2014, acum este 35 de milioane. Fără mari performanțe sportive, spune mult de ce înseamnă o echipă managerială pe zona administrativă”, a declarat Andrei Vochin în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Propunerea lui Ivanovici