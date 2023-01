Propunerea pentru o nouă competiție care ar crește fotbalul românesc: „FCSB și CFR Cluj nu se vor împotrivi!”. Video exclusiv

Adrian Mititelu a intervenit telefonic în cadrul . Patronul lui FC U Craiova se pregătește cu Sepsi, programat duminică, 29 ianuarie, de la ora 16:00. și vrea să revoluționeze fotbalul românesc.

Revine campionatul de „Tinere Speranțe” în fotbalul românesc? Propunerea lui Adrian Mititelu: „Să uite de regula U21”

Patronul oltenilor crede că cea mai bună soluție pentru a revitaliza fotbalul românesc ar fi reintroducerea campionatului de „Tinere Speranțe” și eliminarea

„Dacă tot e acolo domnul Vochin, eu i-aș propune o chestie. Să militeze pe lângă Burleanu, să îi spună lui Burleanu să uite de regula aia cu U21 și să facă altceva. De anul viitor să înființeze campionatul național de tinere speranțe. Fiecare echipă de Liga 1 să nu poată să joace decât dacă are echipă de Tinere Speranțe, așa cum era odată.

Și acea echipă care va avea jucători de 16, 17, 18, 19 ani și cu doi jucători de la echipa mare, care nu prind lotul, va constitui o adevărată competiție, un precursor pentru echipa mare. Va fi o competiție care va crea și va lansa foarte mulți tineri cu talent. Ăsta e cel mai bun antidot pentru a salva fotbalul. pentru a face o foarte bună mișcare, crearea campionatului de Tinere Speranțe.

Și fiecare echipă din Liga 1 să fie obligată și să se joace cel puțin 5-6 luni în deschiderea meciului mare. Și în 2-3 ani de zile vor apărea efecte cu adevărat importante. Am făcut-0 și în 2006 și în 2010. Din păcate nu am întrunit o majoritate. Dragomir n-a vrut, cluburile se văitau că erau cheltuieli mari, dar cheltuielile nu erau deloc mari. Acei 2-3 sute de mii pe an se întorc în visteria clubului în 3-4 poate înzecit”, a declarat Adrian Mititelu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Și fiecare echipă are obligația să joace în avanpremiera echipei mari”

În cadrul aceleiași emisiuni, Adrian Mititelu a dezvăluit în exclusivitate și . Patronul oltenilor a făcut lobby la Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, pentru implementarea campionatului de „Tinere Speranțe”.

„Ascultați ce spun! Faceți un mare bine fotbalului, faceți cea mai bună mișcare de când sunteți la putere acolo. Vă spun eu că CS U nu se va împotrivi, FCSB nu, CFR nu. Vor fi cluburile care au suporteri și sunt legitimite. Se întorc banii tot la ei! Toți o să realizeze că e o măsură foarte bună. Dar trebuie explicat, făcută o masă rotundă, hai, domne, avem timp până în iunie-iulie să o rezolvăm.

Încercăm 2-3 ani. Dacă nu se simte nimic, o închidem. Eu sunt sigur că după un an sigur se va simți. Sunt mai multe aspecte pentru care eu aș putea să militez, să le explic tuturor de ce e mult mai avantajos.

Asta nu va rezolva problema fotbalului românesc, dar va fi un mare pas înainte. Pentru ei vor fi niște jocuri mai moi, dar îi vor întări și le va crea șanse egale să vină la echipa mare, pentru că echipa a doua va juca același sistem ca echipa mare. Vor veni jucători de la echipa mare care nu au loc. Jocurile vor fi foarte aprige, nu ușoare. Când vor juca FC U cu Dinamo sau cu FCSB. Și tradiția va face să fie o concentrare și o ambiție foarte mare și la tineret.

La noi, când jucam cu Dinamo la tineret era o emulație foarte mare, mergeau mulți suporteri. Vor fi suporteri care vor crea acel entuziasm, jucătorii se vor simți ca la echipa mare vor simți această determinare.

Și minim patru meciuri pe an fiecare echipă are obligația să joace în avanpremiera echipei mari. Se pot adăuga niște puncte la drepturile tv. O să apară jucători, cel mai bun, golgheter. Îi înveți cu competiția de acolo. Liga 3, Liga 4. Sunt ignorați. Vor fi în atenția mass-media, se vor face cronici, va face un foarte mare bine fotbalului românesc”, a conchis patronul lui FC U Craiova 1948.