Propunerea revoluționară a lui Mitică Dragomir va face valuri: „Interzis până la 18 ani!” Exclusiv

Dumitru Dragomir avertizează că tinerii sunt expuși unor influențe periculoase și propune măsuri drastice de protecție și educație pentru a evita probleme majore în viitor.
Daniel Spătaru
11.02.2026 | 20:02
Dumitru Dragomir vrea o protecţie sporită pentru minori în faţa influenţelor nocive din online
Restricţionarea accesului minorilor la reţelele de socializare este dezbătută intens zilele acestea, organizaţiile şi autorităţile europene încercând să creeze un cadru legislativ prin care să se combată adicţia şi expunerea la riscuri digitale. Dumitru Dragomir doreşte o limitare chiar mai strictă decât o propun oficialii Uniunii Europene.

„Reţelele de socializare sunt otrăvitoare”

Dumitru Dragomir este îngrozit de ce se întâmplă pe reţelele de socializare şi trage un semnal de alarmă, atrăgând atenţia cât de nocive sunt acestea. „Trăim vremuri foarte grele, în care copiii își fac mamele curve, pe tați îi toarnă, îi dau în primire, să facă pușcărie. Ce e pe rețelele de socializare e o nenorocire. Aceste rețele de socializare într-adevăr ne fac mai veseli, dar societatea suferă enorm. Sunt otrăvitoare. De asta copiii își omoară bunicii, părinții”, avertizează Mitică Dragomir.

La nivel european se discută despre interzicerea totală a accesului la reţelele sociale a copiilor sub 13 ani, iar între 13 şi 16 ani accesul să fie condiţionat de acordul părinţilor. Fostul şef al LPF propune însă restricţii mult mai drastice. „Propunerea mea este să nu-i lase pe nicio rețea de socializare până la 18 ani. Și să se bage în programa școlară istoria neamului nostru. Obligatoriu. Și un pic de educație dogmatică. E bună religia”, sunt propunerile făcute de Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

„Peste 3-4 ani începe deranj mare și în această țară”

„Până la 18 ani, nici telefoane nu le-aș lăsa. Dar nu poți să faci asta. Unde e pornografie sau unde este se fac greșeli de ortoepie și sunt detectate cuvinte vulgare să fie şters imediat orice cont. Bagi inteligența artificială, l-a detectat după timbrul vocii şi îl opreşte imediat”, a adăugat Oracolul de la Bălceşti.

Dragomir mai avertizează că această stare de lucruri, în care o întreagă generaţie pare atinsă de acest flagel, va avea repercusiuni asupra viitorului ţării. „Uitați-vă pe rețelele de socializare. Poți să lași un copil să stea cu telefonul în mână? Eu și soția stăm pe rețelele de socializare, citim tot, suntem informați și ne îngrozim de ce vedem că se scrie acolo”, a mai spus el.

Acesta a identificat şi o cauză a acestei derive. „Din cauza faptului că mulți care au plecat din ţară nu și-au luat copiii cu ei. I-au lăsat aici cu bătrânii, iar bătrânii n-au putut să aibă grijă de ei. Și o nenorocire. Peste 3-4 ani începe deranj mare și în această țară”, avertizează Mitică Dragomir.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
