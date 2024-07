Publicul de pe stadionul „Ion Oblemenco” ar putea să îi ajute pe „alb-albaștri” să întoarcă scorul din prima manșă cu Maribor. Horia Ivanovici știe cum poate să fie plină arena din Cetatea Băniei la ora returului din Conference League.

Propunerea-șoc care va umple „Oblemenco” la returul Craiova – Maribor. Reacția în direct a lui Mihai Rotaru

, partidă programată joi, de la ora 20:00. Elevii lui Costel Gâlcă trebuie să facă o partidă excelentă împotriva clubului din Slovenia, care a învins cu 2-0 în prima manșă.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici știe cum poate să fie plin stadionul „Ion Oblemenco” la returul cu Maribor din Conference League. Acesta i-a propus lui Mihai Rotaru să lase intrarea liberă: „La modul cel mai sincer vă spun, dați intrarea liberă”.

Mihai Rotaru nu a stat mult pe gânduri și a reacționat după ce a auzit propunerea lui Horia Ivanovici. Finanțatorul este de părere că accesul gratis pe stadionul „Ion Oblemenco” nu ar aduce mai mulți suporteri la meci.

ADVERTISEMENT

„Nu este vorba de bani, este vorba de autorespectul suporterului. Sunt foarte mulți suporteri care ar refuza așa ceva. Suporterul nostru vine la stadion, cumpără abonament, își plătește biletul, nu este un suporter care așteaptă mila cuiva”, a spus Mihai Rotaru.

„Nu este cazul, o să vină tot aceeași pe stadion”

Mihai Rotaru a făcut portretul suporterului Universității Craiova la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea este live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri a săptămânii.

ADVERTISEMENT

„O să vină tot aceeași, vo rog să mă credeți pentru că am avut experiență în acest sens. Suporterul care ajută, cântă, strigă pe stadion este cel care are un profil clasic. Nu așteaptă nimic gratis, chiar suntem una dintre echipele care au un preț decent la tot ce înseamnă accesul pe stadion.

V-am explicat de ce nu este cazul, suporterul nostru este un suporter aparte. Am avut experiență în acest sens, sunt și alte echipe care merg pe alt principiu. Noi am tăiat la zero invitațiile, toate lojele sunt plătite, chiar avem o rețetă bună pentru acest sezon.

ADVERTISEMENT

Cel mai important lucru este presiunea pe care publicul poate să o pună în acest meci. Oltenii sunt periculoși dacă sunt montați”, a mai spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Propunerea-șoc care va umple stadionul la Universitatea Craiova - Maribor