Propunerea șocantă a unor fani ai lui Dinamo după gafa lui Radu Petrescu. Plan incredibil pentru a trimite FCSB în play-out: „Să o lăsăm mai moale”

ADVERTISEMENT

Scandalul momentului din SuperLiga României vine după ce în duelul dintre Petrolul și FC Argeș, 2-1. Arbitrul a fluierat fault în atac la o fază în care piteștenii au marcat, asta pe când scorul era egal, 1-1, în minutul 85.

Suporterii lui Dinamo au luat foc după greșeala lui Radu Petrescu de la partida Petrolul – FC Argeș

a stârnit reacții dure și acuzații de complot pentru ca FC Argeș să nu intre în play-off și astfel cei de la FCSB să poată profita. Inclusiv unii fani ai rivalelor din SuperLiga au reacționat și s-au arătat convinși de faptul că se fac jocurile pentru trupa patronată de Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

„Deci dragi dinamoviști să ne bucurăm de fotbal în play-off. Campioana se știe! Așa furt pe față nu am văzut de foarte mult timp. Nu avem nicio șansă la titlu, nu ne lasă cooperativa”, a notat un fan pe rețelele sociale.

Dinamo – FC Argeș, meci făcut cadou pentru ca FCSB să nu intre în play-off?

Unii dintre suporterii „câinilor” chiar se gândesc la varianta ca echipa favorită să nu-și dea silința în duelul cu FC Argeș, care va avea loc în etapa cu numărul 29, la București. Astfel, dacă piteștenii ar câștiga 3 puncte, drumul celor de la FCSB către play-off s-ar îngreuna.

ADVERTISEMENT

„Rar am văzut hoție ca la Ploiești. Cred că fază mai scandaloasă de la hențul din meciul nostru cu Sepsi n-am mai văzut. Petrescu ar trebui refuzat de toate echipele de prima ligă după mizeria asta. Incredibil, sunt terminați ăștia că nu intră echipa poporului în play-off.

ADVERTISEMENT

Da să-i bage din prima, mă, să joace direct din martie. Să le dea direct și titlul. Bă, de nu ar merita să o lăsăm mai moale cu FC Argeș acasă să-l văd terminat pe cioban”, a scris un suporter pe rețelele sociale.

Cum arată clasamentul din SuperLiga. Lupta pentru play-off se încinge

După primele două meciuri ale etapei 27 din SuperLiga, Petrolul – FC Argeș 2-1 și Metaloglobus – Oțelul 0-1, lucrurile în privința luptei pentru play-off devin și mai complicate. Gălățenii nu au renunțat și rămân în coasta primelor 6, în timp ce piteștenii sunt din ce în ce mai amenințați de formațiile din spate.

ADVERTISEMENT

U Cluj are meci pe teren propriu, cu Csikszereda, CFR Cluj joacă în deplasare, cu Hermannstadt, Botoșani merge la UTA, în timp ce FCSB are un duel tare, pe Ion Oblemenco, cu Universitatea Craiova.