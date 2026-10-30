Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Propus de UEFA la șefia FIFA, Răzvan Burleanu a luat decizia: „Vă spun adevărul, nu bârfe”

Flaviu Popa
30.10.2026 | 17:47
Propus de UEFA la sefia FIFA Razvan Burleanu a luat decizia Va spun adevarul nu barfe
breaking news
Burleanu nu va candida împotriva lui Infantino
Mihai Stoichiță anunță că Răzvan Burleanu nu va candida sub nicio formă împotriva lui Gianni Infantino la șefia FIFA. Prestigiosul L'Equipe a anunțat că Burleanu va fi împins din spate de UEFA spre acest post.
ADVERTISEMENT

Prestigiosul L’Equipe susține că Răzvan Burleanu va fi propus de UEFA pentru a-l înfrunta pe Gianni Infantino la șefia FIFA, pentru alegerile din 2027. Cu toate acestea, Mihai Stoichiță, apropiat al lui Burleanu, e convins că nu e cazul.

L’Equipe anunță că Răzvan Burleanu îl va înfrunta pe Gianni Infantino pentru a câștiga șefia FIFA în 2027

 „Rămâi fără bossul tău? Înțeleg că se duce cu talpa în gâtul lui Infantino. Cel puțin asta spune un cotidian de mare prestigiu, care se numește L’Équipe. Vine și spune că Burleanu ar putea candida din partea UEFA la FIFA. Pe tine nu te-ar mira știrea asta?”, a întrebat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, Mihai Stoichiță e de părere că Răzvan Burleanu nu va abandona corabia și va rămâne la șefia FRF până în 2030. De altfel, Burleanu are planuri mari cu fotbalul românesc în acești ani, chiar dacă nu va mai candida peste patru ani.

„Aș fi chiar mândru. Nu mă miră, știu ce se întâmplă cu el în lumea fotbalului, ce capacitate are de a manageria această zonă. Vreau să vă transmit ceva. Pot să spun clar că Burleanu își va duce la capăt acest mandat pe care îl are, până în 2030. Nu, niciodată nu va candida, în timpul acestui mandat, pentru o altă poziție în cadrul fotbalului internațional. Va refuza (n.r. – dacă va fi propus de UEFA). Eu vă spun adevărul, nu bârfe. E foarte clar”, și-a început discursul Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Digi24.ro
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa

Mihai Stoichiță e convins că Răzvan Burleanu nu va candida împotriva lui Infantino la șefia FIFA

„Pot să afirm răspicat: președintele își va duce mandatul la FRF până la capăt, până în 2030. Ce va fi în 2030 nu pot să știu. Spun cu certitudine că acesta este adevărul. Acesta este adevărul, nu speculațiile, chiar și cele din L’Équipe, care a dat această veste. Și acum doi ani cred că au spus că va candida împotriva lui Čeferin la UEFA. Atunci cred că a ieșit el și a dezmințit.

ADVERTISEMENT
A venit răspunsul lui Cornel Țălnar, după ce a fost numit
Digisport.ro
A venit răspunsul lui Cornel Țălnar, după ce a fost numit "bestie" și "canalie" de Cornel Dinu

Pot să vă spun că nu va candida împotriva lui Infantino. Nici împotriva altcuiva, dacă vor mai fi alte alegeri. E clar, este concentrat pe terminarea acestui mandat, cu toate obiectivele pe care ni le propunem noi”, a completat Mihai Stoichiță.

ADVERTISEMENT

Răzvan Burleanu, posibil candidat la șefia FIFA

„Sperăm să o închidem până în pauză”. Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre situația...
Fanatik
„Sperăm să o închidem până în pauză”. Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre situația jucătorilor de la Dinamo
Prima cumpănă pentru Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Îi va fi foarte greu”
Fanatik
Prima cumpănă pentru Laurențiu Reghecampf la FCSB: „Îi va fi foarte greu”
Dănuț Lupu, atac cu talpa la adresa lui Ionuț Chirilă: „Vindea pantofi din...
Fanatik
Dănuț Lupu, atac cu talpa la adresa lui Ionuț Chirilă: „Vindea pantofi din portbagaj! Dacă nu era Ionuț Lupescu, nu ajungea la CS Dinamo”
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Gigi Becali l-a convins pe Nicolae Stanciu să semneze! 'I-a fost frică'
iamsport.ro
Gigi Becali l-a convins pe Nicolae Stanciu să semneze! 'I-a fost frică'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!