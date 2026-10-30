Propus de UEFA la șefia FIFA, Răzvan Burleanu a luat decizia: „Vă spun adevărul, nu bârfe”

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Prestigiosul L’Equipe susține că Răzvan Burleanu va fi propus de UEFA pentru a-l înfrunta pe Gianni Infantino la șefia FIFA, pentru alegerile din 2027. Cu toate acestea, Mihai Stoichiță, apropiat al lui Burleanu, e convins că nu e cazul.

L’Equipe anunță că Răzvan Burleanu îl va înfrunta pe Gianni Infantino pentru a câștiga șefia FIFA în 2027

„Rămâi fără bossul tău? Înțeleg că se duce cu talpa în gâtul lui Infantino. Cel puțin asta spune un cotidian de mare prestigiu, care se numește L’Équipe. Vine și spune că Burleanu ar putea candida din partea UEFA la FIFA. Pe tine nu te-ar mira știrea asta?”, a întrebat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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Cu toate acestea, Mihai Stoichiță e de părere că Răzvan Burleanu nu va abandona corabia și va rămâne la șefia FRF până în 2030. De altfel, Burleanu are planuri mari cu fotbalul românesc în acești ani, chiar dacă nu va mai candida peste patru ani.

„Aș fi chiar mândru. Nu mă miră, știu ce se întâmplă cu el în lumea fotbalului, ce capacitate are de a manageria această zonă. Vreau să vă transmit ceva. Pot să spun clar că Burleanu își va duce la capăt acest mandat pe care îl are, până în 2030. Nu, niciodată nu va candida, în timpul acestui mandat, pentru o altă poziție în cadrul fotbalului internațional. Va refuza (n.r. – dacă va fi propus de UEFA). Eu vă spun adevărul, nu bârfe. E foarte clar”, și-a început discursul Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

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Mihai Stoichiță e convins că Răzvan Burleanu nu va candida împotriva lui Infantino la șefia FIFA

„Pot să afirm răspicat: președintele își va duce mandatul la FRF până la capăt, până în 2030. Ce va fi în 2030 nu pot să știu. Spun cu certitudine că acesta este adevărul. Acesta este adevărul, nu speculațiile, , care a dat această veste. Și acum doi ani cred că au spus că va candida împotriva lui Čeferin la UEFA. Atunci cred că a ieșit el și a dezmințit.

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. Nici împotriva altcuiva, dacă vor mai fi alte alegeri. E clar, este concentrat pe terminarea acestui mandat, cu toate obiectivele pe care ni le propunem noi”, a completat Mihai Stoichiță.

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